AIP 5 अगस्त को मनाएगी 'काला दिवस', नई दिल्ली और श्रीनगर मे होंगे कार्यक्रम

अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने घोषणा की है कि वह 5 अगस्त को "यौम-ए-सियाह" (काला दिवस) के रूप में मनाएगी. यह दिन 5 अगस्त, 2019 को हुए उन संवैधानिक बदलावों की बरसी है, जिनके कारण जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म कर दिया गया था.

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम-उन-नबी ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने नई दिल्ली और श्रीनगर दोनों जगहों पर कार्यक्रम तय किए हैं. इन कार्यक्रमों का मकसद उस स्थिति को उजागर करना है जिसे AIP जम्मू-कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का असंवैधानिक हनन मानती है.

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काले कपड़े पहनकर संसद में होंगे शामिल

उन्होंने बताया कि AIP के अध्यक्ष और सांसद इंजीनियर राशिद - जो अभी तिहाड़ जेल से न्यायिक हिरासत में संसदीय कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं और मीडिया से बात करने पर रोक का सामना कर रहे हैं - शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के तौर पर काले कपड़े पहनकर संसद में शामिल होंगे.

'संवैधानिक अधिकारों को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज'

इनाम-उन-नबी ने कहा, "संसद के अंदर काले कपड़े पहनकर, इंजीनियर राशिद अपने साथी सांसदों और पूरे देश का ध्यान 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ हुए संवैधानिक अन्याय की ओर खींचना चाहते हैं. यह दुख का एक प्रतीकात्मक इज़हार है और इस बात की याद दिलाता है कि लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और संवैधानिक अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता."

उन्होंने आगे बताया कि इंजीनियर राशिद 5 अगस्त को दिन भर की भूख हड़ताल भी करेंगे. यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और उनके संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों से लगातार वंचित रखे जाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का एक शांतिपूर्ण तरीका होगा.

श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा सेमिनार

AIP के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि श्रीनगर में एक बड़ा सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी 5 अगस्त, 2019 को लिए गए फैसलों के संवैधानिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक नतीजों पर चर्चा करेगी.

उन्होंने कहा, "विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, व्यापारिक संगठनों, परिवहन संघों और अन्य संबंधित पक्षों को निमंत्रण भेजा गया है, ताकि जम्मू-कश्मीर के भविष्य और उसके लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली पर सामूहिक और सार्थक चर्चा हो सके."

नई दिल्ली में भी आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम

इनाम-उन-नबी ने यह भी कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी नई दिल्ली में भी एक समानांतर कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकार बहाल करने की मांग को दोहराया जा सके.

शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, इनाम-उन-नबी ने कहा कि 5 अगस्त जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक इतिहास में एक अहम मोड़ की याद दिलाता है और AIP संवैधानिक, लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीकों से लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए प्रयास जारी रखेगी.

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