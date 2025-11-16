नौगाम विस्फोट: मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 1 लाख, आर्थिक मदद का सरकार का ऐलान

जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है. इस हादसे में 9 लोगों की मौत और कई अन्य लोग घायल हुए. हादसे की गंभीरता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. वहीं, गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है. यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से साझा की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है.

पीड़ित परिवारों से मिली मंत्री सकीना इटू

जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री सकीना इटू ने नौगाम पहुंचकर विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुखद समय है और सरकार हर प्रभावित परिवार की सहायता के लिए तैयार है. उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवारों को न्याय और राहत दोनों सुनिश्चित किए जाएंगे.

इसके बाद मंत्री सकीना इटू अस्पताल पहुंचीं, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की. उन्होंने घायलों से बातचीत कर उनका हाल जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके इलाज से लेकर हर जरूरत को पूरा करने में सहायता करेगी.

विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ धमाका

मीडिया सूत्रों के अनुसार, नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस कर्मी लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच कर रहे थे. जांच के दौरान विस्फोटक सामग्री के अचानक सक्रिय हो जाने से बड़ा धमाका हुआ, जिससे पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पहुंचा.

उपराज्यपाल ने 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर व्यक्त किया दुख

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के परिवारों और घायलों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है. साथ ही उन्होंने दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

नौगाम विस्फोट ने सुरक्षा तंत्र और विस्फोटक जांच प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल, प्रशासन राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उम्मीद है कि जांच रिपोर्ट जल्द सामने आएगी.

ये भी पढ़िए- जम्मू कश्मीर: 'अल्लाह करे भारत और पाकिस्तान...', नौगाम ब्लास्ट पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान