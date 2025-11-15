जम्मू कश्मीर: 'अल्लाह करे भारत और पाकिस्तान...', नौगाम ब्लास्ट पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान

दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट और श्रीनगर के नौगाम थाना परिसर में विस्फोट की घटना को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई है. उनसे जब पूछा गया कि दिल्ली, फरीदाबाद और यहां की जो स्थिति है, क्या आने वाले वक्त में ऑपरेशन सिंदूर वाला माहौल दिखता है? इस पर उन्होंने कहा कि हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डर पर नुकसान हुआ. अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने रिश्ते बेहतर कर सकें क्योंकि वहीं एक रास्ता है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, ''दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदला सकते हैं. पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे लेकिन अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की सुस्त हो जाएगी.''

#WATCH | Srinagar | On NDA wins Bihar elections, JKNC Chief Farooq Abdullah says, "... Somewhere, somehow, we must have made mistakes, and they need to be rectified. We should see where we are faltering, why people are not accepting us, there must be some reason... The results… pic.twitter.com/wge3J4c2zB — ANI (@ANI) November 15, 2025

कब तक हमें ये खून खराबा देखने को मिलेगा-फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा, ''ईडी को देखने के बजाय अपने इंटेलिजेंस विंग को देखिए. कब तक हमें ये खून खराबा देखने को मिलेगा. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हमारा फैसला आसिम मुनीर को करना है, क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? ये जवाब दें. हमें देखना चाहिए कि हम कहां फेल हो रहे हैं.''

हमें नाउम्मीद नहीं होना है- फारूक अब्दुल्ला

उन्होंने आगे कहा, ''ये तो उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुनीर को जब मन करेगा तब ब्लास्ट करता है लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना है, बॉर्डर के उस पार के लोग कब तक ऐसा करेंगे. उन्हें भी सोचना चाहिए. वे हमेशा कुछ न कुछ करते हैं और वे तो मजे में बैठे हैं. वे कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर निशाना साधा जाता है. हम हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं.

'हमें देखना चाहिए कि हम कहां फेल हो रहे'

फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा, ''हमें देखना चाहिए कि हम कहां फेल हो रहे हैं, क्यों हम लोगों के बीच फेमस नहीं हो पा रहे हैं. लोगों ने हुकूमत बना दी है, अल्लाह करे कि वे लोगों के लिए इंसाफ करे. अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने रिश्ते बेहतर कर सकें.''

बता दें कि दिल्ली लाला किला धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट ने पूरे देश को दहला दिया. इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, विस्फोट उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम लाल किला हमले से जुड़े विस्फोटकों की जांच कर रही थी.