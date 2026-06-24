अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, बेस कैंप के आसपास किरायेदारों के वेरिफिकेशन का अभियान तेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह असामाजिक तत्वों की पहचान कर यात्रा को सुरक्षित बनाएगा.

अमरनाथ यात्रा को लेकर जहां सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर को छावनी में बदल दिया है. वहीं, पुलिस अब शहर में रह रहे किरायेदारों की वेरिफिकेशन में भी लग गई है. जम्मू पुलिस 30 जून तक शहर में रह रहे सभी किरायेदारों का डेटाबेस बनाएगी.

3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. यात्रा शुरू होने से पहले शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में किरायेदारों की वेरिफिकेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

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संवेदनशील इलाकों में चलाया जा रहा विशेष अभियान

किरायेदारों की वेरिफिकेशन से जुड़ा यह विशेष अभियान जम्मू में संवेदनशील इलाकों, यात्रियों के ठहरने वाली जगहों, मुख्य बाजारों, लंगर लगने वाले स्थानों समेत यात्रियों का बेस स्टेशन श्री अमरनाथ यात्री निवास के आसपास चलाया जा रहा है. इसी क्रम में जम्मू में यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर क्षेत्र में पुलिस टीमें घर-घर जाकर किरायेदारों का ब्योरा जुटा रही है. इस अभियान के तहत पुलिस लोगों के घर-घर जाकर वहां रह रहे किराएदारों के नाम, उनका फोन नंबर और आधार कार्ड का रिकॉर्ड अपने पास बना रही है.

थाना प्रभारियों को 30 जून तक सत्यापन पूरा करने के आदेश

इसके साथ ही यह भी जानकारी जुटा जा रही है कि जो किराएदार रह रहा है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है. जम्मू पुलिस के इस बाबत सभी थाना प्रभारियों को 30 जून तक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किरायेदारों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, जम्मू पुलिस अमरनाथ यात्रा से पहले शहर में रह रहे हर शख्स का डेटाबेस बनाना चाह रही है ताकि अमरनाथ यात्रा के आसपास कोई असामाजिक तत्व या राष्ट्र विरोधी तत्व शहर में अगर रह रहा है तो उसकी पहचान की जाए.

वहीं, शहर के लोग पुलिस के इस कदम की सराहना कर रहे हैं. लोगों का दावा है कि अमरनाथ यात्रा के आसपास जम्मू शहर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में असामाजिक तत्व भी सक्रिय होते हैं और वह अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे इसके लिए पुलिस की यह कार्यवाही बहुत अहम है.

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