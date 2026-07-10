7 दिन में 1.70 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, LG मनोज सिन्हा ने लिया जायजा

जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (SASB) के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने शुक्रवार (10 जुलाई) को बालटाल बेस कैंप का अचानक दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं के रहने-सहने की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

7 दिन में 1.70 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

दौरे के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के पहले 7 दिनों में करीब 1.70 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं ताकि यात्रा बिना किसी परेशानी के जारी रहे.

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एलजी सिन्हा ने बालटाल यात्रा मार्ग पर बने टेंट, कंट्रोल रूम, पीने के पानी और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया. इसके अलावा उन्होंने 100 बेड वाले बेस अस्पताल का भी दौरा किया.

अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनके इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए.

श्रद्धालुओं से लिया फीडबैक

निरीक्षण के दौरान मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं से सीधे बातचीत कर यात्रा व्यवस्थाओं पर उनका फीडबैक लिया. उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना प्रशासन की जिम्मेदारी है.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इससे हजारों स्थानीय लोगों जैसे टट्टू-वालों, ट्रांसपोर्टरों, होटल संचालकों और दुकानदारों की रोजी-रोटी भी जुड़ी हुई है.

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कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है यात्रा

प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) मिलकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जुटे हैं. पूरे यात्रा मार्ग पर कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था और चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें.