3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, बेस स्टेशन पर तैनात की गई सेना

जम्मू: अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षाबलों ने जम्मू में अमरनाथ यात्रा के बेस स्टेशन को कब्जे में ले लिया है. अमरनाथ बेस स्टेशन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने अपनी तैयारी को धार दी. 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 70000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है.

इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना भी मोर्चे पर जुटी हुई है. जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के ठहरने वाले अमरनाथ यात्री बसें स्टेशन में मंगलवार (23 जून) को अपनी सुरक्षा तैयारिया को परखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के कमांडोज ने व्यापक ड्रिल की. इस ड्रिल का मकसद अपनी तैयारी को परखने के साथ उनमें खामियों को भी दूर करना था.

अमरनाथ बेस स्टेशन पर कमांडोज ने दी दस्तक

मंगलवार तड़के जम्मू के अमरनाथ यात्री बेस स्टेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज ने दस्तक दी. अमरनाथ शास्त्री निवास में यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ-साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज भी थे.

उन्होंने डॉग स्क्वायड के साथ मिलकर अमरनाथ यात्री निवास और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र की सघन तलाशी ली. साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का भी जायजा लिया. अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 70000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती जम्मू कश्मीर में की है.

कठुआ से श्रीनगर तक के 400 किलोमीटर नेशनल हाईवे को सुरक्षा बलों ने पहले ही कब्जे में ले रखा है और पूरे हाईवे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि इस संवेदनशील हाईवे पर चौकसी बनी रहे. इसके साथ ही जम्मू में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है.

यात्रा के बीच न्यौग सुरंग को लेकर बड़ा फैसला

यात्रा के दौरान, कश्मीर से जम्मू जाने वाली गाड़ियों को हर दिन सुबह 11:30 बजे से पहले न्यौग सुरंग (Navyug Tunnel) पार करने की इजाजत नहीं होगी, जबकि जम्मू से कश्मीर जाने वाली गाड़ियों को हर दिन दोपहर 3:00 बजे के बाद न्यौग सुरंग पार करने की इजाजत नहीं होगी.



यात्रा 2026 के दौरान कश्मीर घाटी में पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों पर अलग-अलग जगहों के लिए कट-ऑफ टाइमिंग तय की गई है. पहलगाम रूट पर, श्रीनगर और अनंतनाग जाने वाली गाड़ियों को शाम 5:00 बजे तक ही न्यौग सुरंग की तरफ जाने की इजाजत होगी.

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