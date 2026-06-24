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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVaishno Devi 2026: 50 लाख पार! अमरनाथ यात्रा से पहले माता रानी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

Vaishno Devi 2026: 50 लाख पार! अमरनाथ यात्रा से पहले माता रानी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

Vaishno Devi 2026: अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले माता वैष्णो देवी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और भक्तों के उत्साह ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 05:35 AM (IST)
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Vaishno Devi 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में शामिल श्री माता वैष्णो देवी भवन में इस वर्ष श्रद्धालुओं की आस्था नए रिकॉर्ड बना रही है. पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा ने 22 जून 2026 तक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 50 लाख तीर्थयात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि तक लगभग 50.70 लाख श्रद्धालु माता रानी के दरबार में माथा टेक चुके हैं.

यह उपलब्धि केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक भी है. हर साल देश-विदेश से लाखों भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं और कठिन चढ़ाई के बावजूद पूरे उत्साह के साथ इस पवित्र यात्रा को पूरा करते हैं.

पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

यदि पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना की जाए तो इस बार यात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2025 में इसी अवधि तक लगभग 39.84 लाख श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 50.70 लाख पहुंच गई है. यानी एक साल में करीब 10.86 लाख अतिरिक्त श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सुविधाओं, सुगम यात्रा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के बढ़ते विश्वास ने इस रिकॉर्ड वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं पर बढ़ा श्रद्धालुओं का भरोसा

जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. पिछले कुछ वर्षों में यात्रा मार्ग, आवास व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं में कई सुधार किए गए हैं.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैटरी कार सेवा, रोपवे सुविधा, आधुनिक भीड़ प्रबंधन प्रणाली, चिकित्सा सहायता केंद्र और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों को भी मजबूत किया गया है. इन प्रयासों के कारण यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक अनुभव मिल रहा है, जिससे यात्रा के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है.

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अमरनाथ यात्रा से और बढ़ सकती है संख्या

इस साल 3 जुलाई 2026 से श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा भी शुरू होने जा रही है. हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर पहुंचते हैं. इनमें से बड़ी संख्या ऐसे भक्तों की होती है जो अमरनाथ यात्रा के साथ-साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करते हैं.

इसी वजह से धार्मिक पर्यटन से जुड़े जानकारों का अनुमान है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा में और तेजी देखने को मिल सकती है. जुलाई और अगस्त के महीनों में श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा उछाल आने की संभावना जताई जा रही है.

चुनौतियों के बावजूद मजबूत वापसी

गौर करने की बात है कि पिछले साल कई अप्रत्याशित परिस्थितियों का असर यात्रा पर देखने को मिला था. पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बाद में अगस्त महीने में आई भारी बारिश व बाढ़ जैसी घटनाओं ने यात्रा व्यवस्था को प्रभावित किया था. इन परिस्थितियों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट भी दर्ज की गई थी.

लेकिन, इस साल हालात सामान्य होने और बेहतर प्रबंधन के चलते यात्रा ने शानदार वापसी की है. 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माता वैष्णो देवी के प्रति लोगों की आस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है.

आस्था और विश्वास का नया रिकॉर्ड

साल के मध्य में ही 50 लाख का आंकड़ा पार होना आने वाले महीनों के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. अगर यही रफ्तार जारी रहती है, तो वर्ष 2026 माता वैष्णो देवी यात्रा के इतिहास में सबसे सफल वर्षों में से एक साबित हो सकता है.

श्रद्धालुओं का बढ़ता उत्साह, बेहतर व्यवस्थाएं और आगामी अमरनाथ यात्रा का प्रभाव मिलकर आने वाले समय में माता रानी के दरबार में नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Input By : Ajay Bachloo
Published at : 24 Jun 2026 05:35 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR Amarnath Yatra 2026 Vaishno Devi 2026 Pilgrim Record
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