हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई बाढ़, सड़कें प्रभावित, कई गांवों का टूटा संपर्क

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई बाढ़, सड़कें प्रभावित, कई गांवों का टूटा संपर्क

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बादल फटने से जनजीवन प्भावित हो रहा है. यहां सुबह से ही बारिश हो रही है. हालांकि, बादल फटने से फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 01 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी.

जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. यहां सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और बादल फटने से इलाके में अचानक बाढ़ आ गई. हालांकि, बादल फटने से फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है.

मंगलवार (30 जून) की देर रात से ही समूचे जम्मू संभाग में भारी बारिश देखने को मिल रही है. जानकारी के अनुसार, भारी बारिश के कारण जम्मू समेत संभाग के सभी 10 जिलों में नदी नाले उफान पर हैं. वहीं, डोडा जिले में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के कारण कई गावों का संपर्क टूट गया है, सड़कों को नुकसान पहुंचा है. 

जम्मू कश्मीर: NC और BJP के खिलाफ सड़कों पर उतरी PDP, 'बैक डोर नियुक्तियों' को लेकर हल्ला बोल

बादल फटने से सभी नदी-नाले उफान पर

दरअसल, जम्मू के डोडा जिले से बादल फटने की खबरें सामने आ रही है. प्रशासन के मुताबिक जम्मू के गंदोह जिले में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के कारण कुछ इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आई है. डोडा के गंदोह इलाके में पहाड़ों पर बादल फटने से यहां के सभी नदी-नाले उफान पर हैं. वहीं, कई इलाकों में कीचड़ भरा पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सड़कें प्रभावित, राहत बचाव कार्य जारी

बादल फटने से आई बाढ़ के कारण कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें टूट गई हैं और मलबा भर गया है. इससे स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है. सड़कों की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है. इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकलें. 

वहीं, पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते पहाड़ों से चट्टानें और मिट्टी भी रिहायशी इलाकों की तरफ खिसक रही है. पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानें खिसकने के चलते गंदोह इलाके में कुछ घरों और वाहनों को हल्का नुकसान हुआ है. स्थानीय प्रशासन का दावा है कि वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. बादल फटने की खबरें जरूर आई हैं, लेकिन फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई है.

5 जुलाई तक बारिश के आसार

बता दें कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि 5 जुलाई तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी. मौसम विभाग ने जम्मू संभाग में कुछ जगहों पर भारी बारिश, तेज हवाएं, अचानक बाढ़, भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में मिट्टी धंसने को लेकर चेतावनी भी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन, कीचड़ का खतरा हो सकता है. ऐसे में खतरे वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है. 

अमरनाथ यात्रा: जम्मू पहुंचे श्रद्धालु, तत्काल रजिस्ट्रेशन बंद किए जाने पर उठाए गए सवाल

और पढ़ें
Published at : 01 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Cloud Burst Doda News FLOOD JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई बाढ़, सड़कें प्रभावित, कई गांवों का टूटा संपर्क
जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आई बाढ़, सड़कें प्रभावित, कई गांवों का टूटा संपर्क
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी, बॉर्डर इलाकों में तलाशी अभियान और घेराबंदी, BSF अलर्ट मोड पर
अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी, बॉर्डर इलाकों में तलाशी अभियान और घेराबंदी, BSF अलर्ट मोड पर
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में हीटवेव के बीच इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल, छात्रों को बड़ी राहत
जम्मू-कश्मीर में हीटवेव के बीच इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल, छात्रों को बड़ी राहत
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: 'जब US- ईरान कर सकते हैं तो फिर...', मीरवाइज उमर फारूक ने की भारत-पाकिस्तान बातचीत की वकालत
कश्मीर: 'जब US- ईरान कर सकते हैं तो फिर...', मीरवाइज उमर फारूक ने की भारत-पाकिस्तान बातचीत की वकालत
Advertisement

वीडियोज

Gram Chikitsalay Season 2 जीतेगा दर्शकों का दिल, बोले कलाकार
Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Pati Brahmachari: 😱Suraj का खौफनाक रूप! टूटा दुखों का पहाड़, ऑफिसर की वर्दी छोड़ बना गुंडा! #sbs
Pak Af Drone Attack: अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा! कितनी मचाई तबाही? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
WhatsApp User ID से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, Meta को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp User ID से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
बिहार
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
ट्रेंडिंग
Viral Video : मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
ऑटो
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Tata Sierra EV?
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Sierra EV?
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget