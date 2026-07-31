#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू: CMO के दफ्तर में कैमरा लेकर घुस गए युवा राजपूत समाज के प्रधान, FIR

जम्मू: CMO के दफ्तर में कैमरा लेकर घुस गए युवा राजपूत समाज के प्रधान, FIR

Jammu Kashmir News: जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) अस्पताल में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) और  युवा राजपूत सभा (YRS) के प्रधान दिलावर सिंह के बीच बहस हो गई.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 31 Jul 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) अस्पताल में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) और युवा राजपूत सभा (YRS) के प्रधान दिलावर सिंह के बीच बहस हो गई. इसके बाद GMC प्रशासन ने प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. YRS के प्रधान और उसके कार्यकर्ताओँ ने पुलिस के साथ भी धक्कामुक्की और बदतमीजी की.

जम्मू के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात CMO डॉ ऐश्वर्या के साथ YRS के प्रधान दिलावर सिंह की तीखी बहस का यह वीडियो जम्मू में वायरल हो रहा है. यह बहस उस समय हुई जब प्रधान CMO के कमरे में कैमरा लेकर घुस गए, जिसका सीएमओ ने विरोध किया.

जम्मू-कश्मीर:आतंकी फंडिंग पर वार, 5 हैंडलर्स की संपत्ति जब्त

मामला क्या है?

दरअसल ,जम्मू में तीन दिनों से लापता 27 वर्षीय रवि सिंह का शव नहर में मिलने के बाद उसके परिजनों ने जम्मू में प्रदर्शन किया. परिजनों का आरोप है कि रवि की हत्या कर उसका शव नहर में फेंका गया है. परिजनों ने रवि के साथ अंतिम समय में मौजूद दोस्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में YRS के कार्यकर्ता और प्रधान भी मौजूद थे.

नहर से रवि का शव मिलने के बाद उसे GMC अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो इस प्रदर्शन के बाद YRS के प्रधान दिलावर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ GMC पहुंचे और कैमरा लेकर सीधा वहां तैनात CMO डॉक्टर ऐश्वर्या के कमरे में चले गए.

CMO के कमरे में घुसे YRS के प्रधान

जैसे ही युवा राजपूत सभा के सदस्य कैमरा लेकर CMO के कमरे में घुसे तो CMO ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हो गई. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और अस्पताल प्रशासन वहां पहुंचा और YRS के सदस्यों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया. आरोप है कि इस दौरान पुलिस और YRS के कार्यकर्ताओं के बीच धक्कामुक्की हुई जिससे विवाद और बढ़ गया.

पुलिस ने मामला किया गया दर्ज

हालांकि, पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को बाहर तो निकाल दिया. इसके बाद CMO ने इसकी शिकायत मौके पर मौजूद GMC के चिकित्सा अधीक्षक से की है. GMC प्रशासन ने चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से पुलिस के पास YRS के प्रधान और कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई. इस बीच जम्मू मेडिकल कॉलेज केरेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (RDA) ने भी इस मामले पर रोष जताया हैं.

जम्मू-श्रीनगर NH पूरे दिन रहेगा बंद, मरम्मत का होगा काम

 

 

 

 

 

 

और पढ़ें
Published at : 31 Jul 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS VIRAL VIDEO JAMMU POLICE GMC Hospital
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू: CMO के दफ्तर में कैमरा लेकर घुस गए युवा राजपूत समाज के प्रधान, FIR
जम्मू: CMO के दफ्तर में कैमरा लेकर घुस गए युवा राजपूत समाज के प्रधान, FIR
जम्मू और कश्मीर
रिश्वत की शिकायत पर अधिकारी सस्पेंड, जम्मू DC ने लिया बड़ा एक्शन
रिश्वत की शिकायत पर अधिकारी सस्पेंड, जम्मू DC ने लिया बड़ा एक्शन
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-श्रीनगर NH पूरे दिन रहेगा बंद, मरम्मत का होगा काम
जम्मू-श्रीनगर NH पूरे दिन रहेगा बंद, मरम्मत का होगा काम
जम्मू और कश्मीर
5 Aug को हटा था 370, राज्य के दर्जे पर क्या बोले CM अब्दुल्ला
5 Aug को हटा था 370, राज्य के दर्जे पर क्या बोले CM अब्दुल्ला
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र से मांगा जवाब
बिहार
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
इंडिया
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
स्पोर्ट्स
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
इंडिया
Xप्लेन: 'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget