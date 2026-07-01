जम्मू-कश्मीर में हीटवेव के बीच इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल, छात्रों को बड़ी राहत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कश्मीर में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित हुईं.

6 जुलाई से 19 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे.

बढ़ती गर्मी व छात्र सुरक्षा हेतु DSEK का फैसला.

जम्मू-कश्मीर में लोग पिछले कुछ दिनों भीषण गर्मी और लू के कहर से परेशान हैं. इस बीच कश्मीर घाटी के छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब घाटी के सभी स्कूलों में आगामी 6 जुलाई से 19 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी. स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने मंगलवार को इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है.

स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने मंगलवार शाम को घोषणा की कि छुट्टियां 6 जुलाई से 19 जुलाई, 2026 तक होंगी. यह निर्णय लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के बीच छात्रों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है.

भारत की 50 डिग्री से खतरनाक जर्मनी की 33 डिग्री वाली गर्मी, लड़की ने वीडियो शेयर कर बताई दिक्कत

DSEK के निदेशक, नसीर अहमद वानी ने कहा कि छुट्टियां 6 जुलाई से 19 जुलाई, 2026 तक (दोनों दिन मिलाकर) होंगी. DSEK के निदेशक नसीर अहमद वानी ने कहा, "सरकार ने मेरे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे यह पक्का हो गया है कि गर्मी की लहर के कारण बताई गई अवधि के दौरान कश्मीर के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे." उन्होंने बताया कि यह निर्णय घाटी में बढ़ते तापमान के बीच छात्रों की सेहत और भलाई के लिए गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू करने की माता-पिता और अलग-अलग लोगों की मांग के बाद लिया गया है.

यह आदेश कश्मीर संभाग के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा. इससे पहले, गर्मी की लहर के बीच स्कूली छात्रों और बच्चों के माता-पिता ने सरकार से गर्मी की छुट्टियों की अपील की थी. अगर सरकार कोई और बदलाव की घोषणा नहीं करती है, तो स्कूल 20 जुलाई, 2026 को फिर से खुलेंगे.

Noida New School Time: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला