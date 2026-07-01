हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में हीटवेव के बीच इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल, छात्रों को बड़ी राहत

जम्मू-कश्मीर में हीटवेव के बीच इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल, छात्रों को बड़ी राहत

Kashmir School Closed: कश्मीर घाटी के छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 01 Jul 2026 09:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कश्मीर में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित हुईं.
  • 6 जुलाई से 19 जुलाई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे.
  • बढ़ती गर्मी व छात्र सुरक्षा हेतु DSEK का फैसला.

जम्मू-कश्मीर में लोग पिछले कुछ दिनों भीषण गर्मी और लू के कहर से परेशान हैं. इस बीच कश्मीर घाटी के छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब घाटी के सभी स्कूलों में आगामी 6 जुलाई से 19 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी. स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने मंगलवार को इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है. 

स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने मंगलवार शाम को घोषणा की कि छुट्टियां 6 जुलाई से 19 जुलाई, 2026 तक होंगी. यह निर्णय लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के बीच छात्रों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है. 

भारत की 50 डिग्री से खतरनाक जर्मनी की 33 डिग्री वाली गर्मी, लड़की ने वीडियो शेयर कर बताई दिक्कत

DSEK के निदेशक, नसीर अहमद वानी ने कहा कि छुट्टियां 6 जुलाई से 19 जुलाई, 2026 तक (दोनों दिन मिलाकर) होंगी. DSEK के निदेशक नसीर अहमद वानी ने कहा, "सरकार ने मेरे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे यह पक्का हो गया है कि गर्मी की लहर के कारण बताई गई अवधि के दौरान कश्मीर के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे." उन्होंने बताया कि यह निर्णय घाटी में बढ़ते तापमान के बीच छात्रों की सेहत और भलाई के लिए गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू करने की माता-पिता और अलग-अलग लोगों की मांग के बाद लिया गया है. 

यह आदेश कश्मीर संभाग के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा. इससे पहले, गर्मी की लहर के बीच स्कूली छात्रों और बच्चों के माता-पिता ने सरकार से गर्मी की छुट्टियों की अपील की थी. अगर सरकार कोई और बदलाव की घोषणा नहीं करती है, तो स्कूल 20 जुलाई, 2026 को फिर से खुलेंगे.

Noida New School Time: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला

 

और पढ़ें
Published at : 01 Jul 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Kashmir News HEATWAVE JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में हीटवेव के बीच इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल, छात्रों को बड़ी राहत
जम्मू-कश्मीर में हीटवेव के बीच इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल, छात्रों को बड़ी राहत
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर: 'जब US- ईरान कर सकते हैं तो फिर...', मीरवाइज उमर फारूक ने की भारत-पाकिस्तान बातचीत की वकालत
कश्मीर: 'जब US- ईरान कर सकते हैं तो फिर...', मीरवाइज उमर फारूक ने की भारत-पाकिस्तान बातचीत की वकालत
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा: जम्मू पहुंचे श्रद्धालु, तत्काल रजिस्ट्रेशन बंद किए जाने पर उठाए गए सवाल
अमरनाथ यात्रा: जम्मू पहुंचे श्रद्धालु, तत्काल रजिस्ट्रेशन बंद किए जाने पर उठाए गए सवाल
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा 2026: गुलमर्ग जाने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी, 3 जुलाई से लागू होंगे ट्रैफिक प्रतिबंध
अमरनाथ यात्रा 2026: गुलमर्ग जाने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी, 3 जुलाई से लागू होंगे ट्रैफिक प्रतिबंध
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला, पत्थर फेंकने का दावा, TMC सांसद बोले - 'अब बंगाल में...'
अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला, पत्थर फेंकने का दावा, TMC सांसद बोले - 'अब बंगाल में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
इंडिया
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 12: 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
क्रिकेट
हार्दिक पंड्या ने अचानक छोड़ा मुंबई, यहां लिया किराए का घर! आखिर स्टार क्रिकेटर ने ऐसा क्यों किया जानिए
हार्दिक पंड्या ने अचानक छोड़ा मुंबई, यहां लिया किराए का घर! आखिर स्टार क्रिकेटर ने ऐसा क्यों किया जानिए
इंडिया
‘सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा’, E20 को एक्सपेरिमेंट बताने वाले दावे पर सरकार का बड़ा बयान
‘सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा’, E20 को एक्सपेरिमेंट बताने वाले दावे पर सरकार का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल
2 सेकंड पहले कमरे से निकला कुत्ता, फिर ढह गई पूरी सीलिंग- कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला पल
ऑटो
Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?
Skoda अगस्त महीने में लॉन्च करेगी Slavia का नया मॉडल, जानिए पावर और कैसे होंगे फीचर्स?
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget