'कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सही समय है', ग्लोबल कॉन्क्लेव में LG मनोज सिन्हा का बड़ा बयान

जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने और बदले हुए जम्मू-कश्मीर के भविष्य में योगदान देने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि विस्थापन से लेकर वैश्विक सफलता तक इस समुदाय का सफर साहस, हिम्मत और दृढ़ संकल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है.

एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, "एक सार्थक जीवन का असली मतलब यह है कि हम अपने बाद आने वालों के लिए अपने समाज और मातृभूमि को कितना बेहतर बनाकर जाते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए यह सही समय है. मनोज सिन्हा ने SKICC में दो दिन तक चलने वाले 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव: फ्रॉम एग्जाइल टू एक्सीलेंस' को संबोधित किया.

अपने संबोधन में क्या बोले एलजी मनोज सिन्हा?

कार्यक्रम के दौरान LG सिन्हा ने कहा कि यह सभा एक ऐतिहासिक पल है. यह कश्मीरी पंडित समुदाय की उपलब्धियों और अपनी मातृभूमि के साथ उनके अटूट बंधन को दिखाती है. उन्होंने कहा कि मुश्किलों के बावजूद कश्मीरी पंडित समुदाय की सफलता ही जीवन की असली कसौटी है, क्योंकि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से समाज और आने वाली पीढ़ियों में योगदान नहीं दिया जा सकता.

कश्मीरी पंडितों का यह सम्मेलन दोतरफा रणनीति पर आधारित है. पहला, जमीनी हालात का जायजा लेना और यह तय करना कि क्या हालात उनके पैतृक घरों में वापसी के लिए अनुकूल हैं. दूसरा, घाटी में मौजूदा हालात के बारे में अपने अनुभव और सुझावों से केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अवगत कराना.

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दुनिया के अलग-अलग हिस्सों, जैसे अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से आए हैं. इनमें से कई 36 साल बाद पहली बार घाटी लौट रहे हैं. अमेरिका के नागरिक बन चुके कश्मीरी पंडित डॉ. सुरिंदर कौल ने कहा, "मैंने कश्मीर में पढ़ाई की, यहीं के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS पूरा किया और फिर मुझे यहां से जाना पड़ा. आज मैं कैलिफोर्निया में रहता हूं और 36 साल बाद अपनी मातृभूमि लौटा हूं."

दो दिन के सम्मेलन में हिस्सा ले रहा प्रतिनिधिमंडल

यह प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर में दो दिन के सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है. इसमें गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडित, PM पैकेज के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारी और RSS से जुड़े अन्य सामाजिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हैं. सम्मेलन में कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी और पुनर्वास की संभावनाओं पर चर्चा की गई.

डॉ. सुरिंदर ने कहा, "हम वापस आकर यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के प्रति हमारी शिकायतें और सवाल अभी भी बने हुए हैं. जब जिहादी तत्वों ने हमें निशाना बनाया, तो वे (कश्मीरी मुसलमान) हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए?" जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, जिन्होंने इस बैठक में उमर अब्दुल्ला सरकार का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए शीर्ष समिति को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए पंडितों के गुस्से को कम करने की कोशिश की.

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उन्होंने कहा कि शिकायतें दोनों तरफ से हैं और उन्हें "परिवार" के सदस्यों के बीच ही सुलझाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं घोषणा करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में हम कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी में तेजी लाने के लिए सभी वर्गों के सदस्यों के साथ शीर्ष समिति को फिर से शुरू करेंगे. हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, घर की बात घर में ही होनी चाहिए."

खोज और सुझावों को गृह मंत्रालय को सौंपेगा प्रतिनिधिमंडल

सम्मेलन के बाद, प्रतिनिधिमंडल अपनी खोजों और सुझावों को एक रिपोर्ट में संकलित करने की योजना बना रहा है जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा. यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पेश की जाएगी और उम्मीद है कि इसमें घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को आसान बनाने के लिए मुख्य चिंताओं, सुझावों और संभावित उपायों की रूपरेखा होगी.

दौरे में शामिल कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों ने मौजूदा स्थिति के बारे में आशावाद व्यक्त किया और कहा कि हालात उनकी वापसी के लिए अनुकूल लग रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वापसी की किसी भी प्रक्रिया की सफलता काफी हद तक कश्मीर घाटी की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के समर्थन और स्वीकृति पर निर्भर करेगी.

प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्यों के लिए, यह दौरा एक भावनात्मक यात्रा रही है. तीन दशकों से अधिक समय के बाद घाटी में लौटने पर बचपन, दोस्ती और कश्मीर में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कभी मौजूद रहे सामुदायिक भावना की यादें ताजा हो गईं.

श्रीनगर के SKICC में प्रतिनिधिमंडल के सम्मेलन का समापन सुझावों के एक सेट के साथ होने की उम्मीद है, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री को पेश किया जाएगा. इन चर्चाओं से कश्मीरी पंडितों की अपनी मातृभूमि में लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी और पुनर्वास के बारे में चल रही बातचीत में योगदान मिलने की संभावना है.

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