आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू नगर निगम (जेएमसी) ने शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है. निगम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सड़क निगरानी प्रणाली और अत्याधुनिक कोल्ड इमल्शन गड्ढा पैचिंग मशीन को सड़कों पर उतार दिया है. इसका उद्देश्य शहर और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मौजूद गड्ढों की समय रहते पहचान कर उनकी मरम्मत करना है.

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 1.3 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. अगले महीने शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है. निगम का कहना है कि मानसून शुरू होने से पहले सड़कों की मरम्मत कर यात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा देने की तैयारी की जा रही है.

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एआई कैमरे खुद ढूंढेंगे सड़क की खामियां

इस नई व्यवस्था के तहत एआई-सक्षम कैमरों से लैस विशेष वाहन शहर की सड़कों पर लगातार निगरानी करेंगे. यह सिस्टम सड़क पर मौजूद गड्ढों और अन्य कमियों की खुद पहचान करेगा.

इसके बाद उनकी लोकेशन को जियो-टैग किया जाएगा और इंजीनियरिंग टीमों के लिए डिजिटल रिपोर्ट तैयार होगी. इससे सड़क संबंधी समस्याओं की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सकेगी.

गड्ढों की पहचान होने के बाद नई कोल्ड इमल्शन पैचिंग मशीन की मदद से उनकी मरम्मत की जाएगी. निगम का दावा है कि यह तकनीक तेज, टिकाऊ और हर मौसम में प्रभावी है. इससे सड़क की खराबी का पता चलने और उसकी मरम्मत होने के बीच का समय काफी कम हो जाएगा.

सिर्फ गड्ढे ही नहीं, कई समस्याओं पर रखेगी नजर

नगर निगम के अनुसार यह एआई प्लेटफॉर्म केवल गड्ढों की पहचान तक सीमित नहीं है. यह सड़कों पर फैले कचरे, भरे हुए डस्टबिन, जलभराव, खुले मैनहोल, खुली नालियों, टूटे फुटपाथ, क्षतिग्रस्त सड़क चिह्नों, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, आवारा पशुओं और निर्माण मलबे जैसी समस्याओं की भी पहचान कर सकेगा.

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अधिकारियों का कहना है कि यह पहल डेटा आधारित शहरी प्रबंधन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, वाहन चालकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और बारिश के मौसम में सड़कों को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकेगा. नगर निगम को उम्मीद है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जम्मू शहर की बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.