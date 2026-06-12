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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअपनी जड़ों की तलाश में कश्मीर पहुंचे कश्मीरी पंडित, मंदिरों में पूजा के दौरान हुए भावुक

अपनी जड़ों की तलाश में कश्मीर पहुंचे कश्मीरी पंडित, मंदिरों में पूजा के दौरान हुए भावुक

Kashmiri Pandit News: अपनी जड़ों की तलाश में कश्मीर पहुंचे कश्मीरी पंडितों ने गणपतयार, खीर भवानी और मार्तंड मंदिर में पूजा की. पूर्वजों की यादों के बीच कई प्रतिभागी भावुक हो गए.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Jun 2026 06:49 PM (IST)
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अपनी सांस्कृतिक पहचान और जड़ों से जुड़ने के मकसद से देश और विदेश में रहने वाले कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप इन दिनों कश्मीर घाटी के दौरे पर है. 'ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर कॉन्क्लेव' के तहत आयोजित इस यात्रा में शामिल कई युवा ऐसे हैं, जो पहली बार अपने पूर्वजों की धरती कश्मीर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने घाटी के कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया.

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर के पुराने शहर के हब्बा कदल इलाके में स्थित गणपतयार मंदिर पहुंचा. यहां युवाओं और अन्य सदस्यों ने पूजा-पाठ और हवन किया. पूजा के दौरान कई लोग भावुक नजर आए. उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता और दादा-दादी अक्सर इस मंदिर से जुड़ी यादें साझा करते थे. ऐसे में पहली बार इस स्थान को अपनी आंखों से देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा.

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कई प्रतिभागियों ने कहा कि मंदिर परिसर में पहुंचकर उन्हें अपने परिवार की पुरानी कहानियां और बचपन में सुनी बातें याद आ गईं. कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं क्योंकि यह जगह उनके परिवार के इतिहास का हिस्सा रही है.

घाटी के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी किया भ्रमण

श्रीनगर आने से पहले प्रतिनिधिमंडल ने बडगाम जिले के बीरवाह क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध अभिनवगुप्त गुफा का दौरा किया. इसके अलावा अनंतनाग के मट्टन इलाके में स्थित ऐतिहासिक मार्तंड सूर्य मंदिर में भी श्रद्धा व्यक्त की गई.

यात्रा के दौरान समूह गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित माता खीर भवानी मंदिर भी पहुंचा. यहां पूजा-अर्चना करने के साथ प्रतिभागियों ने अपनी कुलदेवी के प्रति श्रद्धा प्रकट की. कई युवाओं ने कहा कि इस स्थान से जुड़कर उन्हें अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को करीब से समझने का अवसर मिला.

इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का अवसर

अभिनवगुप्त गुफा कश्मीर शैव दर्शन के महान विद्वान और दार्शनिक अभिनवगुप्त से जुड़ी मानी जाती है. वहीं मार्तंड सूर्य मंदिर और खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था और इतिहास के महत्वपूर्ण केंद्र हैं.

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का कहना है कि इस यात्रा ने उन्हें सिर्फ धार्मिक स्थलों के दर्शन ही नहीं कराए, बल्कि कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपने समुदाय के इतिहास को समझने का भी मौका दिया.

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अशोक कौल ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए सामान्य पर्यटन कार्यक्रम नहीं है. उन्होंने कहा कि यह अपनी पहचान और जड़ों को फिर से खोजने की एक ऐतिहासिक पहल है.

अशोक कौल के मुताबिक, कई युवा पहली बार उस भूमि पर पहुंचे हैं जहां उनके पूर्वज रहते थे. ऐसे में अपने परिवार और संस्कृति से जुड़े स्थलों को देखना उनके लिए गर्व और भावनात्मक अनुभव दोनों है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने युवाओं को अपनी विरासत को समझने और उससे जुड़ने का नया अवसर दिया है.

प्रतिभागियों में शामिल सुनीता ने कहा कि घाटी में कदम रखते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वह समय आएगा जब विस्थापित कश्मीरी पंडित फिर से अपने घरों और मोहल्लों में लौट सकेंगे.

उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपनी असली पहचान, इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का मौका देते हैं. साथ ही यह समुदाय के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का भी काम करते हैं.

विरासत संरक्षण की उठाई मांग

प्रतिनिधिमंडल ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग की कि कश्मीर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए. उनका कहना है कि इन स्थलों का बेहतर रखरखाव होने से दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी पंडित अपनी विरासत से जुड़े रह सकेंगे.

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समुदाय के लोगों का मानना है कि यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का कार्यक्रम नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीर की साझा सांस्कृतिक पहचान के बीच रिश्तों को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है. उनका विश्वास है कि ऐसे प्रयास भविष्य में सद्भाव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और समुदायों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देंगे.

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Published at : 12 Jun 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Kashmiri Pandit Kashmir News JAMMU KASHMIR NEWS
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