जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'PM मोदी ने...'

जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार (10 जून) को राज्य को विशेष दर्जा मिलने को लेकर चल रही बहस पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा करेंगे.

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र से अपना वादा पूरा करने का इंतजार कर रही है. इसी कड़ी में पीएम मोदी की तरफ से राज्य को दर्जा देने के लिए आश्वस्त किया गया है.

जम्मू-कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा

फारूख अब्दुल्ला ने अनंतनाग जिले में पत्रकारों से कहा, "प्रधानमंत्री ने हाल ही में उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेंगे." जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए प्रशासनिक कामकाज के नियमों को मंजूरी मिलने में हो रही देरी के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "उनकी पार्टी न सिर्फ कामकाज के नियम चाहती है, बल्कि राज्य का दर्जा भी बहाल करवाना चाहती है."

उन्होंने कहा, "दुनिया के सामने राज्य का दर्जा देने का वादा केंद्र सरकार का है. इसका हम इंतजार कर रहे हैं." नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग के समर्थन में संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर छिड़ा विवाद

यह निर्णय तीन जून को उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की बैठक में लिया गया. बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री समेत अन्य सभी दल राज्य को राज्य का दर्जा बहाल करवाने के लिए अड़े हुए हैं. विधानसभा चुनाव के समय उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि मैं राज्य का दर्जा बहाल करवाकर रहूंगा. इस मुद्दे को लेकर कश्मीर में राजनीति गरमाई हुई है.

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