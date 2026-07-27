J&K में बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश और अचानक बाढ़ का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर में कल (28 जुलाई) से बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है. साथ ही, संवेदनशील इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आने की संभावना भी जताई है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में चेतावनी भी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, 28 से 31 जुलाई के बीच कश्मीर डिवीजन में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. कुछ जिलों में, खासकर सुबह-सुबह और देर दोपहर या शाम के समय, कुछ देर के लिए तेज बारिश होने की भी संभावना है.

जम्मू डिवीजन में भी ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. कुछ जिलों में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश और कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है. उधमपुर और उसके आस-पास के इलाकों में सुबह से लेकर देर रात तक भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है. सबसे ज्यादा बारिश 30 और 31 जुलाई को होने की संभावना है.

1 और 2 अगस्त को कई जगहों पर एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, साथ ही कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है. वहीं 3 और 4 अगस्त को कई जगहों पर एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में भारी बारिश से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 28 से 31 जुलाई के बीच जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में भारी बारिश और कुछ देर के लिए भी चेतावनी जारी की है.

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28 से 31 जुलाई के दौरान अचानक बाढ़, भूस्खलन का खतरा

एडवाइजरी में कहा गया है कि '28 से 31 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश या कुछ देर के लिए तेज बारिश की वजह से कई संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) की स्थिति बन सकती है.' 30 जुलाई को उधमपुर और उसके आस-पास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है. विभाग ने आम जनता, पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी है कि वे प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें और संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें.

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