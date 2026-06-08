INDIA गठबंधन की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ जिक्र, CM का बड़ा बयान, 'हमें...'

दिल्ली में सोमवार (8 जून) को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जानकारी दी कि इसमें 25 पार्टियां शामिल हुईं. नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी के नेता और जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया.

सूत्रों के मुताबिक, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक में सुझाव दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे युवाओं का मुद्दों को उठाना होगा. उन्होंने कहा कि सामूहिक आत्म निरीक्षण करना होगा. 2029 को लेकर रणनीति बनानी होगी. सीएम ने कहा कि कांग्रेस एक ग्लू है और कांग्रेस सबको साथ लेकर चल सकती है.

महबूबा मुफ्ती ने बैठक में क्या कहा?

इस बैठक में पीडीपी की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुईं. सूत्रों के मुताबिक, पीडीपी चीफ में बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर दमदारी से हमें उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

#WATCH | Delhi: On DMK not attending the INDIA alliance meeting, Congress MP Syed Naseer Hussain says, "DMK has always been part of the INDIA alliance. There might be some slight resentment regarding certain post-poll adjustments, but I believe they will eventually come on… pic.twitter.com/ySGKMpfMJu — ANI (@ANI) June 8, 2026

डीएमके को लेकर क्या बोले कांग्रेस सांसद?

इस बैठक के बाद राज्यसभा सांसद और जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस प्रभारी सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि डीएमके हमेशा इंडिया अलायंस में रही है. अब चुनाव के बाद हमारे कुछ समझौते हुए हैं उसको लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है. उन्होंने कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भी साथ आ जाएंगे. टीवीके क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है इसलिए उनको न्यौता नहीं गया. आने वाले दिनों में जब वो इंडिया गठबंधन ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद वाली मीटिंग में वो भी आ जाएंगे."

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इसके आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में 'एसआईआर की चोरी' को लेकर काफी चर्चा हुई है. इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत करना और कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई है. ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा, "कभी-कभी अलायंस और वोट शेयरिंग को लेकर कुछ इश्यू होते हैं. लेकिन सारी मीटिंग में टीएमसी पहले भी आई है और अभी भी आए हैं."

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