हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirINDIA गठबंधन की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ जिक्र, CM का बड़ा बयान, 'हमें...'

INDIA गठबंधन की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ जिक्र, CM का बड़ा बयान, 'हमें...'

INDIA Alliance Meeting: विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक में हाल ही में सोशल मीडिया पर अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी का भी जिक्र हुआ.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सोमवार (8 जून) को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई. इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जानकारी दी कि इसमें 25 पार्टियां शामिल हुईं. नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी के नेता और जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया.

सूत्रों के मुताबिक, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक में सुझाव दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे युवाओं का मुद्दों को उठाना होगा. उन्होंने कहा कि सामूहिक आत्म निरीक्षण करना होगा. 2029 को लेकर रणनीति बनानी होगी. सीएम ने कहा कि कांग्रेस एक ग्लू है और कांग्रेस सबको साथ लेकर चल सकती है.

महबूबा मुफ्ती ने बैठक में क्या कहा?

इस बैठक में पीडीपी की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुईं. सूत्रों के मुताबिक, पीडीपी चीफ में बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर दमदारी से हमें उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

डीएमके को लेकर क्या बोले कांग्रेस सांसद?

इस बैठक के बाद राज्यसभा सांसद और जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस प्रभारी सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि डीएमके हमेशा इंडिया अलायंस में रही है. अब चुनाव के बाद हमारे कुछ समझौते हुए हैं उसको लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है. उन्होंने कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भी साथ आ जाएंगे. टीवीके क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है इसलिए उनको न्यौता नहीं गया. आने वाले दिनों में जब वो इंडिया गठबंधन ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद वाली मीटिंग में वो भी आ जाएंगे."

पनुन कश्मीर ने LG की टिप्पणी पर जताई नाराजगी, 'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में...'

इसके आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में 'एसआईआर की चोरी' को लेकर काफी चर्चा हुई है. इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत करना और कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई है. ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा, "कभी-कभी अलायंस और वोट शेयरिंग को लेकर कुछ इश्यू होते हैं. लेकिन सारी मीटिंग में टीएमसी पहले भी आई है और अभी भी आए हैं."

Jammu News: जम्मू में रिश्ते कलंकित, सौतेले पिता ने नाबालिग पुत्री से किया रेप; आरोपी गिरफ्तार

Published at : 08 Jun 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
OMAR ABDULLAH Cockroach Janata Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
INDIA गठबंधन की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ जिक्र, CM का बड़ा बयान, 'हमें...'
INDIA गठबंधन की बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ जिक्र, CM का बड़ा बयान, 'हमें...'
जम्मू और कश्मीर
Weather Update: 10 जून तक भीषण गर्मी, जम्मू में अलर्ट, 11-12 जून को हल्की बारिश और आंधी की संभावना
10 जून तक भीषण गर्मी, जम्मू में अलर्ट, 11-12 जून को हल्की बारिश और आंधी की संभावना
जम्मू और कश्मीर
पनुन कश्मीर ने LG की टिप्पणी पर जताई नाराजगी, 'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में...'
पनुन कश्मीर ने LG की टिप्पणी पर जताई नाराजगी, 'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में...'
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: जम्मू में रिश्ते कलंकित, सौतेले पिता ने नाबालिग पुत्री से किया रेप; आरोपी गिरफ्तार
जम्मू में रिश्ते कलंकित, सौतेले पिता ने नाबालिग पुत्री से किया रेप; आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी का घातक अटैक, संकट में 24 भारतीयों की जान!
'जहाज में भर रहा पानी, लाइफ बोट पर आग', US नेवी का घातक अटैक, संकट में 24 भारतीयों की जान!
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
इंडिया
INDIA Bloc Meeting LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
टेलीविजन
'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा
'7 लाख मिलेंगे... कॉम्प्रोमाइज करोगी तो...', 'जोधा अकबर' की एक्ट्रेस का कास्टिंग काउच पर खुलासा
क्रिकेट
कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई
कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई
इंडिया
INDIA Bloc Meeting: ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
ऑटो
Audi या BMW नहीं बल्कि इस बॉलीवुड एक्टर ने खरीदी Tata Sierra, जानिए कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
Audi या BMW नहीं बल्कि इस बॉलीवुड एक्टर ने खरीदी Tata Sierra, जानिए कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
ट्रेंडिंग
Airport Storm Viral Video: तूफान ने तितर-बितर कर दिया पूरा एयरपोर्ट, खुद ही चलने लगा बोर्डिंग रैप, देखें वायरल वीडियो
तूफान ने तितर-बितर कर दिया पूरा एयरपोर्ट, खुद ही चलने लगा बोर्डिंग रैप, देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget