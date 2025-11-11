दिल्ली ब्लास्ट में जम्मू-कश्मीर का उमर शामिल? चाची तबस्सुम बोलीं- खुदा की कसम कुछ नहीं पता

दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुए कार धमाके में जम्मू और कश्मीर के निवासी उमर के शामिल होने की आशंका है. दावा किया जा रहा है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वह उमर ही चला रहा था. अब एबीपी न्यूज़ कश्मीर में उसके घर पहुंचा और परिजनों से बात की. मौके पर मौजूद उसकी चाची ने कहा कि उमर केवल पढ़ता था. अगर हम उससे बात भी करने जाते थे तो वह कहता था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो पढ़ने दो.

यह पूछे जाने पर कि क्या उमर का मिलिटेंसी से कोई वास्ता था, तबस्सुम ने कहा कि खुदा कसम मुझे नहीं पता. वो बहुत अच्छा लड़का था. उस पर ऐसे इल्जाम सुनकर हमें शॉक लगा.

एबीपी न्यूज़ से तबस्सुम ने कहा कि उमर दो महीने पहले घर आया था. अनंतनाग में भी काम करता था. मैं उसके किसी दोस्त को नहीं जानती हूं. दूसरी ओर सूत्रों का दावा है कि पेशे से डॉक्टर उमर की आई 20 गाड़ी जैश मॉ़ड्यूल की थी.

क्या बोले खुफिया विभाग के सूत्र?

खुफिया विभाग के टॉप सूत्रों के मुताबिक हरियाणा नंबर की कार उमर मोहम्मद की थी जो फरीदाबाद-सहारनपुर जैश ए मोहम्मद के मोड्यूल से जुड़ा हुआ था साथ ही कल छापेमारी के बाद ये लोग किसी अन्य स्थान पर ब्लास्ट करने जा रहे थे लेकिन गलती से लाल किले के पास ब्लास्ट ट्रिगर हो गया. उमर मोहम्मद के कुछ साथियों की शिनाख्त ख़ुफिया विभाग के अधिकारियों ने की है, साथ ही अन्य साथियो की शिनाख्त की जा रही है. कल रात भर डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से भी लाल क़िला ब्लास्ट पर ख़ुफ़िया विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की थी.