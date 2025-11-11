दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुए कार धमाके में जम्मू और कश्मीर से बीती रात 2 युवकों- उमर और आमिर को गिरफ्तार किया गया है. उनकी गिरफ्तारी के बाद परिवार की पहली प्रतिक्रिया आई है. उनका दावा है उनके बच्चे कभी दिल्ली नहीं गए और उनके पास कोई हरियाणा नंबर की गाड़ी नहीं है.

परिवार का दावा है कि उनकी कार घर पर ही है.

Delhi Red Fort Blast: धमाके से तीन घंटे पहले यहां खड़ी थी i 20 कार, CCTV फुटेज से चौंकाने वाला खुलासा