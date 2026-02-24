उपराष्ट्रपति के कश्मीर दौरे से पहले श्रीनगर में हाई अलर्ट, डल झील के आस-पास रेड जोन घोषित

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirउपराष्ट्रपति के कश्मीर दौरे से पहले श्रीनगर में हाई अलर्ट, डल झील के आस-पास रेड जोन घोषित

Srinagar News in Hindi: श्रीनगर में सी.पी राधाकृष्णन के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. कश्मीर यूनिवर्सिटी व डल झील क्षेत्र रेड जोन में है. सड़क पर जगह-जगह मल्टी-लेयर सिक्योरिटी लागू कर दी है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 11:21 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन के कश्मीर के पहले दौरे से पहले श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और चेकिंग तेज कर दी गई है. उपराष्ट्रपति गुरुवार (26 फरवरी) को कश्मीर यूनिवर्सिटी में सालाना कॉन्वोकेशन सेरेमनी में शामिल होने वाले हैं. कश्मीर यूनिवर्सिटी और डल झील के आस-पास के ज्यादातर इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है.

अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. खासकर हजरतबल में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और आसपास कड़ी चौकसी बरती जा रही है. इस हाई-प्रोफाइल इवेंट को आसानी से कराने के लिए कई लेयर वाला सिक्योरिटी कवर बनाया गया है.

उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में किए जा रहे खास इंतजाम

शहर के खास इलाकों, खासकर यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्तों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी टुकड़ियों को तैनात किया गया है. सुरक्षाकर्मी एहतियात के तौर पर बड़े चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग करते और आने-जाने वालों की तलाशी लेते देखे गए. अधिकारियों ने कहा कि शहर के कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर और चेकपॉइंट बनाए गए हैं. जबकि गाड़ियों की रैंडम चेकिंग की जा रही है. एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि VVIPs के दौरे के दौरान स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. सेफ्टी पक्का करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं.

श्री नगर के कई हिस्सों में शुरू हुआ घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन

जानकारी के अनुसार, बचाव के लिए सिक्योरिटी के उपायों के तहत, सिक्योरिटी फोर्स ने रविवार देर शाम और सोमवार सुबह श्रीनगर के कई हिस्सों में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन (CASO) शुरू किए. अधिकारियों ने बताया कि सेंसिटिव माने जाने वाले रिहायशी इलाकों में घर-घर जाकर चेकिंग की गई. हालांकि ऑपरेशन के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी ने सिक्योरिटी का माहौल और बढ़ा दिया. कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस को मल्टी-टियर सिक्योरिटी ग्रिड में रखा गया है. कैंपस में एंट्री को सख्ती से रेगुलेट किया जा रहा है.

यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाली सड़कों पर बनाए गए चेकपॉइंट

अधिकारियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाली सड़कों पर चेकपॉइंट बनाए गए हैं और कई जगहों पर तलाशी के पॉइंट बनाए गए हैं. एहतियात के तौर पर स्निफर डॉग और बम डिस्पोजल स्क्वॉड भी तैनात किए गए हैं. डल झील के आसपास मशहूर बुलेवार्ड रोड और कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस की ओर जाने वाली डलगेट-जकूरा रोड 26 फरवरी को आम लोगों के लिए बंद रहेंगी. ट्रैफिक पुलिस ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. जिसमें कहा गया है कि उस दिन सड़क पर किसी भी आम ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होगी.

उपराष्ट्रपति का कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का प्लान है. जहां अलग-अलग सब्जेक्ट्स के सफल कैंडिडेट्स को डिग्री दी जाएगी. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि इस इवेंट के लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं और पिछले कुछ दिनों से रिहर्सल भी हो रही हैं.

Published at : 24 Feb 2026 11:20 PM (IST)
