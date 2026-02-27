हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया- 'सालों के दर्द और आंसुओं...'

अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया- 'सालों के दर्द और आंसुओं...'

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जांच एजेंसियों को राजनीतिक तलवार की तरह इस्तेमाल किया गया. पहली नजर में कोई केस नहीं. कोई सबूत नहीं. फिर भी सालों की जेल होती है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 Feb 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तेलंगाना की नेता के. कविता समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है, जिसके बाद से विपक्षी दलों के नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की भी प्रतिक्रिया आई है. 

महबूबा मुफ्ती ने सेंट्रल जांच एजेंसियों और सरकार द्वारा उनके गलत इस्तेमाल का दावा किया है. पीडीपी चीफ का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट के बरी किए जाने से जांच एजेंसियों की 'ज्यादती' सामने आ गई है.

'कोई सबूत नहीं, फिर भी सालों तक जेल'

महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जब एजेंसियों को पॉलिटिकल तलवारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो इंसाफ सबसे पहले शिकार होता है. सच 'सालों के दर्द और आंसुओं' के बाद ही सामने आता है. उन्होंने आगे कहा, “पहली नजर में कोई केस नहीं. कोई भरोसेमंद सबूत नहीं. फिर भी सालों की जेल. पावर के गलत इस्तेमाल और संस्थाओं को हथियार बनाने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है. फिर भी यह किसी तरह बिना रुके जारी है.” 

कोर्ट ने नहीं लिया CBI चार्जशीट का संज्ञान

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (27 फरवरी) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पूर्व डिप्टी सीएम को राजनीतिक रूप से आरोपित बनाया गया थाय अब उन्हें शराब नीति मामले में बरी कर दिया गया है. कोर्ट ने CBI चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. दोनों बड़े नेताओं के अलावा, 21 और लोगों को इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है.

Published at : 27 Feb 2026 04:35 PM (IST)
