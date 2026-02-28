हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu Kashmir News: रणजी ट्रॉफी फाइनल: 67 साल में इतिहास रचने को तैयार जम्मू-कश्मीर, फाइनल मैच देखने कर्नाटक पहुंचे CM

Jammu Kashmir News: रणजी ट्रॉफी फाइनल: 67 साल में इतिहास रचने को तैयार जम्मू-कश्मीर, फाइनल मैच देखने कर्नाटक पहुंचे CM

Ranji Tophy Final 2026: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री अपने सलाहकार और दूसरे अधिकारियों के साथ इस ऐतिहासिक पल को खुद देखने के लिए कर्नाटक के हुबली पहुंचे. इस दौरान उन्होंने टीम को बधाई दी है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Feb 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम 67 साल में पहली बार इतिहास रचने की कगार पर है. हुबली में खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने पहले रणजी ट्रॉफी खिताब के करीब पहुंच रही है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री अपने सलाहकार और दूसरे अधिकारियों के साथ इस ऐतिहासिक पल को खुद देखने के लिए कर्नाटक के हुबली पहुंचे.

टीम के एक बड़ी जीत के करीब पहुंचने पर गर्व और उम्मीद से भरे माहौल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना उत्साह शेयर किया. उन्होंने कहा कि टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहले ही 'लाखों लोगों को गर्व' महसूस कराया है और जब वे एक शानदार जीत के करीब पहुंच रहे हैं तो स्टैंड से उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं.

उमर अब्दु्ल्ला ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

मुख्यमंत्र उमर अब्दुल्ला ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि हम रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेल रही जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए हुबली जा रहे हैं. उन्होंने फाइनल में पहुंचकर अपनी उपलब्धियों से लाखों लोगों को बहुत गर्व महसूस कराया है.

उन्होंने आगे लिखा कि मैं शनिवार (28 फरवरी) को स्टैंड में उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सच में उत्सुक हूं. मुख्यमंत्री के साथ उनके सलाहकार नासिर असलम वानी, MLA और NC के प्रवक्ता तनवीर सादिक और पहलगाम के MLA अल्ताफ वानी भी हैं. 

मैच में भारी बढ़त बनाए हुए है टीम

मैदान पर जम्मू और कश्मीर ने पूरा दबदबा बनाए रखा है. जिससे कर्नाटक क्रिकेट टीम लय पाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है. जम्मू-कश्मीर के टीम ने पहली पारी में 291 रन की बड़ी बढ़त हासिल करने के बाद अपनी दूसरी पारी में और मजबूती हासिल की.

11/2 पर शुरुआती झटके के बावजूद, कमरन इकबाल ने 94 रन बनाकर पारी को संभाला, और एक अहम दौर में टीम को पहुंचाया. उन्होंने कन्हैया डोगरा और अब्दुल समद के साथ अहम पार्टनरशिप की जिससे विरोधी टीम निराश हुई और टीम ने मजबूती से कंट्रोल कर लिया.

दिन का खेल खत्म होने तक हासिल की मजबूती

स्टंप्स तक, बढ़त 477 रन तक पहुंच गई थी, जिसमें साहिल लोत्रा दूसरे छोर पर मजबूती से डटे हुए थे, जिससे मुकाबले में जम्मू-कश्मीर का दबदबा साफ दिख रहा था. इससे पहले, जम्मू-कश्मीर की बॉलिंग यूनिट ने शानदार प्रदर्शन करके दबदबे की शुरुआत की. 

औकिब नबी की लीडरशिप में, जिन्होंने इस सीजन में अपना सातवां फाइव-विकेट हॉल लिया, टीम ने कर्नाटक की बैटिंग लाइनअप को बड़ी सफाई से ध्वस्त कर दिया. हालांकि मयंक अग्रवाल 207 गेंदों पर 130 रन बनाकर डटे रहे, लेकिन बाकी बैटिंग ऑर्डर से सपोर्ट की कमी ने कर्नाटक को बड़ी मुश्किल में डाल दिया. रेगुलर ब्रेकथ्रू ने यह पक्का कर दिया कि वे शुरुआती झटकों से कभी उबर नहीं पाए.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की खिलाड़ियों की तारीफ

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों के अनुशासन और पक्के इरादे की तारीफ की. साथ ही टीम सेलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने में जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की भूमिका को भी माना. डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू-कश्मीर की जोशीली टीम को चल रही रणजी ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं.

उन्होंने आगे लिखा कि मैदान पर आपके धैर्य, अनुशासन और पक्के इरादे ने पूरे इलाके को गर्व महसूस कराया है. जिस तरह से आपने नेशनल लेवल पर टैलेंट और हिम्मत दिखाई है, वह सच में प्रेरणा देने वाला है. JKCA के ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और  मिथुन मन्हास भी तारीफ के काबिल हैं. जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में निष्पक्ष और पारदर्शी टीम सिलेक्शन का कल्चर लाने के लिए कड़ी मेहनत की है. इसका नतीजा सबके सामने हैं.

पीडीपी विधायक ने दी प्रतिक्रिया

इस बीच PDP MLA वहीद उर रहमान पारा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम का Ranji Trophy Final जीतना सिर्फ एक ट्रॉफी उठाने के बारे में नहीं है. यह सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, यह रास्ता दिखाने के बारे में है. 

ऐसे समय में जब हमारे आस-पास बहुत कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब संस्थाएं विवाद का मुद्दा बन जाती हैं, जब युवाओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जब इलाके, धर्म और पहचान पर बहस तेज हो जाती है, यह जीत अलग लगती है. यह हम सभी के लिए पर्सनल लगती है.

ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है टीम

शनिवार को फाइनल मैच का आखिरी दिन है, जम्मू और कश्मीर मजबूती से आगे है क्योंकि अगर मैच ड्रॉ भी हो जाता है, तो पहली इनिंग में अच्छी-खासी बढ़त जम्मू-कश्मीर टीम को चैंपियन बना देगी जिसने छह दशकों में अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल पक्का कर लिया है.

जैसे ही टीम आखिरी जोर लगाने की तैयारी कर रही है. सभी की नजरें हुबली पर टिकी हैं. जहां जम्मू और कश्मीर अपने क्रिकेट इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखने से बस एक कदम दूर है. मैदान पर बहुत खराब प्रदर्शन ही जम्मू-कश्मीर से ट्रॉफी छीन सकता है.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
RANJI TROPHY JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: रणजी ट्रॉफी फाइनल: 67 साल में इतिहास रचने को तैयार जम्मू-कश्मीर, फाइनल मैच देखने कर्नाटक पहुंचे CM
रणजी ट्रॉफी फाइनल: 67 साल में इतिहास रचने को तैयार जम्मू-कश्मीर, फाइनल मैच देखने कर्नाटक पहुंचे CM
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: अमेरिकी सेब के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन, संसद घेरने उतरेगी AFFI
जम्मू-कश्मीर: अमेरिकी सेब के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन, संसद घेरने उतरेगी AFFI
जम्मू और कश्मीर
अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया- 'सालों के दर्द और आंसुओं...'
अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया- 'सालों के दर्द और आंसुओं...'
जम्मू और कश्मीर
Srinagar News: HMT इंडस्ट्रियल एरिया में कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर जुटीं
श्रीनगर: HMT इंडस्ट्रियल एरिया में कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर जुटीं
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
बिहार
PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी
PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
हेल्थ
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget