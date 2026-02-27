जम्मू-कश्मीर: अमेरिकी सेब के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन, संसद घेरने उतरेगी AFFI

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब उगाने वाले अगले महीने दिल्ली में भारतीय संसद के बाहर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFFI) के बैनर तले अमेरिकी सेब पर प्रस्तावित ड्यूटी में छूट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे. ताकि घरेलू किसानों को नुकसान से बचाया जा सके.

इस कदम का विरोध करने के लिए AFFI जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब किसानों को इकट्ठा करेगा और मार्च 2026 में संसद के बाहर प्रदर्शन करेगा. किसानों को डर है कि US से आने वाले सेब भारतीय बाजार में भर जाएंगे और इससे घरेलू किसानों को बड़ा झटका लगेगा.

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगा AFFI- मोहम्मद यूसुफ तारिगामी

कुलगाम से CPI(M) MLA और ट्रेड यूनियन लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में रिपोर्टर्स से कहा कि हमने कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के सेब उगाने वालों को मिलाकर एक एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFFI) बनाया है. हमने मार्च में (ट्रेड डील के खिलाफ) दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

भारत ने अंतरिम ट्रेड पैक्ट के तहत US को सेब पर कोटा-बेस्ड ड्यूटी में छूट दी है. US से आने वाले सेब बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के भारतीय बाजार में आएंगे. फेडरेशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFFI) भारत-US अंतरिम बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वाशिंगटन सेब के इम्पोर्ट टैरिफ को 50 परसेंट से पूरी तरह खत्म करने की कड़ी निंदा करता है.

देश में किसानों की रोजी-रोटी पर हो रहा हमला- तारिगामी

तारिगामी ने आगे कहा कि AFFI ने संयुक्त किसान मोर्चा से अपील की है कि वे देश के सेब किसानों के साथ एकजुटता दिखाएं, जिनकी रोजी-रोटी पर हमला हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने एक साल से ज्यादा समय तक चले विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया. उन्होंने फेडरेशन को भरोसा दिलाया है कि वह विरोध का समर्थन करेगा. उन्होंने वादा किया है कि उनकी लीडरशिप विरोध प्रदर्शनों में शामिल होगी.

भारत-US ट्रेड डील पर तारिगामी ने कहा कि यह अमेरिका के सामने 'एक तरह से सरेंडर' है. उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि इस ट्रेड डील में, US ने भारत को रूस से तेल खरीदने से रोक दिया है. अगर हमारे देश को कुछ खरीदना है, तो हमें US की इच्छाओं पर विचार करना होगा, हम ट्रेड के बारे में अपने फैसलों में सॉवरेन नहीं होंगे.

अमेरिकन किसानों को US सरकार देती है भारी सब्सिडी- तारिगामी

कुलगाम के MLA ने कहा कि सेब इंडस्ट्री कश्मीर की इकॉनमी की रीढ़ है. जम्मू में छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं लेकिन हमारे यहां ज्यादा नहीं हैं. हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स थे लेकिन वे भी कम हो रहे हैं. हमारी आखिरी उम्मीद सेब है लेकिन अब हम अमेरिकन सेब से मुकाबला नहीं कर सकते. AFFI ने कहा है कि कम से कम इम्पोर्ट टैरिफ के साथ अमेरिकन सेब को इजाजत देने से न सिर्फ घरेलू फल बाजार में एक और कॉम्पिटिटर आ जाएगा, बल्कि किसान सीधे US फेडरल सरकार के साथ मुकाबले में आ जाएंगे.

साथ ही US सरकार अमेरिकन किसानों, जिसमें बागवान भी शामिल हैं. उनको भारी सब्सिडी देती है. 2026 में, यह अनुमान है कि वहां के किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये का पेमेंट किया जाएगा. जिसका मतलब है कि हर US किसान को प्रति व्यक्ति 21 लाख रुपये से ज्यादा की सब्सिडी मिलेगी. AFFI ने ट्रंप द्वारा लगाए गए बड़े टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने पर कमेंट करते हुए, मोदी सरकार से तुरंत ट्रेड डील रद्द करने की मांग की है. बयान में कहा गया कि भारत को पहले ही एकतरफा ट्रेड डील करने की वजह से बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी है.

