हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, 'बीजेपी बिना खरीद फरोख्त के...'

जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, 'बीजेपी बिना खरीद फरोख्त के...'

Omar Abdullah News: सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी बिना खरीद-फरोख्त के एक भी सीट नहीं जीत सकती है. उन्हें सीट जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है लेकिन उनके पास 28 हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि खरीद फरोख्त के बिना बीजेपी तीन सीट नहीं जीत सकती है.

दरअसल, श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "बीजेपी बिना खरीद-फरोख्त के एक भी सीट नहीं जीत सकती है. उन्हें सीट जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है लेकिन उनके पास 28 हैं. बीजेपी के साथ इन 28 के अलावा एक भी विधायक नहीं है.

उन्होंने कहा कि अगर वे (बीजेपी) दावा कर रहे हैं कि वे तीन सीटें जीतने जा रहे हैं तो यह धनबल, बाहुबल और एजेंसियों की ताकत है. अगर वाकई डरा धमकाकर या खरीदकर वे चुनाव जीतना चाहते हैं तो वे साबित कर रहे हैं कि बिहार में लोग जो कह रहे हैं वह सही है, नहीं तो जहां तक संख्या का सवाल है बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत सकती. ये राज्यसभा चुनाव दिखाएगा कि कौन बीजेपी का दोस्त है और कौन नहीं."

बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार

वहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने इन सीटों के लिए जिन नामों पर मुहर लगाई है, उनमें अधिसूचना संख्या 1 के अंतर्गत एक राज्यसभा सीट के लिए गुलाम मोहम्मद मीर को प्रत्याशी घोषित किया गया है. अधिसूचना संख्या 2 के अंतर्गत एक अन्य राज्यसभा सीट के लिए राकेश महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है.

कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव

उधर, कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने रविवार (12 अक्टूबर) को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में चार सीट के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें 'सुरक्षित सीट' देने से इनकार कर दिया है.

तारिक हमीद कर्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा की दो सीट में से एक की मांग की थी, जिन पर अलग-अलग चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी को उन दो सीटों में से एक की पेशकश की, जिन पर एक ही अधिसूचना के तहत चुनाव होने जा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Jammu Kashmir News BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement

वीडियोज

Lalu Prasad Yadav: लालू परिवार बुरा फंस गया, कोर्ट का बड़ा फैसलाक्या होगा, कड़ी सजा तय! |ABPLIVE
Ultraviolette F77 Superstreet Ride Review | Auto Live
BMW M340i Review: Power, Performance, and Luxury in One! | Auto Live
Railway station पर भगदड़, हालात बेकाबू, कई घायल, चश्मदीदों ने क्या खुलासा किए? |ABPLIVE
Railway station पर भगदड़, हालात बेकाबू, कई घायल, चश्मदीदों ने क्या खुलासा किए? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
टेलीविजन
टीवी की इस हसीना को थी शराब पीने की लत, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा, बोलीं - ‘अब मेडिटेशन करती हूं..’
टीवी की इस हसीना को थी शराब पीने की लत, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून के 28 गांवों में घटी हिंदू आबादी, डेमोग्राफिक बदलाव ने बढ़ाई धामी सरकार की चिंता
देहरादून के 28 गांवों में घटी हिंदू आबादी, डेमोग्राफिक बदलाव ने बढ़ाई धामी सरकार की चिंता
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget