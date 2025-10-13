जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि खरीद फरोख्त के बिना बीजेपी तीन सीट नहीं जीत सकती है.

दरअसल, श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "बीजेपी बिना खरीद-फरोख्त के एक भी सीट नहीं जीत सकती है. उन्हें सीट जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है लेकिन उनके पास 28 हैं. बीजेपी के साथ इन 28 के अलावा एक भी विधायक नहीं है.

उन्होंने कहा कि अगर वे (बीजेपी) दावा कर रहे हैं कि वे तीन सीटें जीतने जा रहे हैं तो यह धनबल, बाहुबल और एजेंसियों की ताकत है. अगर वाकई डरा धमकाकर या खरीदकर वे चुनाव जीतना चाहते हैं तो वे साबित कर रहे हैं कि बिहार में लोग जो कह रहे हैं वह सही है, नहीं तो जहां तक संख्या का सवाल है बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत सकती. ये राज्यसभा चुनाव दिखाएगा कि कौन बीजेपी का दोस्त है और कौन नहीं."

बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार

वहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने इन सीटों के लिए जिन नामों पर मुहर लगाई है, उनमें अधिसूचना संख्या 1 के अंतर्गत एक राज्यसभा सीट के लिए गुलाम मोहम्मद मीर को प्रत्याशी घोषित किया गया है. अधिसूचना संख्या 2 के अंतर्गत एक अन्य राज्यसभा सीट के लिए राकेश महाजन को उम्मीदवार बनाया गया है.

कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव

उधर, कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने रविवार (12 अक्टूबर) को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में चार सीट के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें 'सुरक्षित सीट' देने से इनकार कर दिया है.

तारिक हमीद कर्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा की दो सीट में से एक की मांग की थी, जिन पर अलग-अलग चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी को उन दो सीटों में से एक की पेशकश की, जिन पर एक ही अधिसूचना के तहत चुनाव होने जा रहे हैं.