हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirबंगाल में अधिकारियों के तबादलों पर CM उमर अब्दुल्ला का वार, ममता के आरोपों को दिया समर्थन

बंगाल में अधिकारियों के तबादलों पर CM उमर अब्दुल्ला का वार, ममता के आरोपों को दिया समर्थन

Omar Abdullah In Hindi: पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक तबादलों को लेकर सियासत तेज हो गई है. उमर अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी के आरोपों को कोट करते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

By : पंकज यादव | Updated at : 20 Mar 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल में हुए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तबादलों को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को कोट करते हुए कहा कि इस तरह के तबादले अक्सर गैर-बीजेपी शासित राज्यों में ही देखने को मिलते हैं और खासकर बंगाल में यह कोई नई बात नहीं है.

उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही कार्रवाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, उससे चुनावी नतीजों पर खास असर नहीं पड़ेगा.

उन्होंने कहा, चुनाव अधिकारी नहीं जिताते, बल्कि राजनीतिक दलों के नेता और उनका जनाधार जीत दिलाता है. उनके मुताबिक, सीमाओं में फेरबदल या बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले जैसे कदम सिर्फ प्रक्रियात्मक होते हैं, इससे जनता का फैसला नहीं बदलता.

ममता के पक्ष में जताया भरोसा

उमर ने आगे भरोसा जताया कि मतगणना के दिन ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल तेजी से गरम हो रहा है और प्रशासनिक फैसलों को लेकर बहस छिड़ी हुई है.

ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप

वहीं, ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बंगाल को अलग से चिन्हित करके निशाना बनाया है, वह न केवल अभूतपूर्व है, बल्कि बेहद चिंताजनक भी है.

ममता का आरोप है कि चुनाव की औपचारिक अधिसूचना से पहले ही मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी सहित 50 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जो निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है.

चुनावी माहौल में बढ़ी सियासी गर्मी

इस पूरे मुद्दे ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है. एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ यह मुद्दा चुनावी बहस का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बयानबाज़ी देखने को मिल सकती है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS MAMATA BANERJEE OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
बंगाल में अधिकारियों के तबादलों पर CM उमर अब्दुल्ला का वार, ममता के आरोपों को दिया समर्थन
बंगाल में अधिकारियों के तबादलों पर CM उमर अब्दुल्ला का वार, ममता के आरोपों को दिया समर्थन
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, इंटरनेशनल साइबर ठगी का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, इंटरनेशनल साइबर ठगी का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में ताजा बर्फबारी और बारिश से शीतलहर जैसी स्थिति, 20 मार्च तक अलर्ट जारी
कश्मीर में ताजा बर्फबारी और बारिश से शीतलहर जैसी स्थिति, 20 मार्च तक अलर्ट जारी
जम्मू और कश्मीर
LPG Crisis News Highlights: LPG शिप शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, 20 हजार मैट्रिक टन गैस होगी डिस्चार्ज
Highlights: LPG शिप शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, 20 हजार मैट्रिक टन गैस होगी डिस्चार्ज
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: इजरायल का दावा- ईरान की लीडरशिप खत्म, तेल की किल्लत पर भारत ने उठाया बड़ा कदम, अब तक 3,114 मौतें
LIVE: इजरायल का दावा- ईरान की लीडरशिप खत्म, तेल की किल्लत पर भारत का बड़ा कदम, अब तक 3,114 मौतें
राजस्थान
Tonk News: मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
टोंक की मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
विश्व
Saudi Arab Oil Impact: तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, दुनिया में बदनामी का डर क्यों?
तेल की किल्लत से सऊदी अरब की तिजोरियां भरीं! फिर भी तीन वजहों से खुश नहीं, बदनामी का डर क्यों?
स्पोर्ट्स
‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई
‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
'भारत से ड्रोन लेकर...', फिर बिलबिलाया पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेकर किसको दी धमकी
'भारत से ड्रोन लेकर...', फिर बिलबिलाया पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेकर किसको दी धमकी
ट्रेंडिंग
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
मौत आ जाए पर... डांस करते दूल्हे का वीडियो वायरल, मजे ले रहे यूजर्स
यूटिलिटी
घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?
घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget