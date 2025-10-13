हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirडिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर BJP को बताया दिल्ली की कठपुतली, महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना

डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर BJP को बताया दिल्ली की कठपुतली, महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना

Jammu And Kashmir: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बीजेपी और महबूबा मुफ्ती पर जम्मू-कश्मीर के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए तीखा तंज कसा.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने खुद को 'नई दिल्ली की कठपुतली' बना लिया है और महबूबा मुफ्ती भी उनके सुर में सुर मिलाती दिख रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सहयोगी है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जम्मू-कश्मीर के लोगों से जुड़े असली मुद्दों से बचने का आरोप लगाया.

बीजेपी पर आरोप और महबूबा मुफ़्ती की भूमिका

उन्होंने कहा, कांग्रेस हमारी गठबंधन सहयोगी है. लेकिन जम्मू-कश्मीर में बीजेपीके लोग खुद कठपुतली हैं और अब महबूबा भी उनके साथ शामिल हो गई हैं. उन्हें बीजेपी को नई दिल्ली से जो भी मिला, वे उसे यहां आपके सामने पढ़ रहे हैं. महबूबा मुफ़्ती भी यही कर रही हैं. महबूबा मुफ़्ती और विपक्ष के नेता (सुनील शर्मा) की भाषा एक जैसी है. जब कांग्रेस द्वारा चौथी सीट के लिए राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ने के बारे में पूछा गया, तो उपमुख्यमंत्री ने कहा, नामांकन दाखिल करने के लिए अभी समय बाकी है.

उन्होंने कहा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वे हमारे गठबंधन सहयोगी हैं. नामांकन पत्र दाखिल करने में अभी समय है. यह आपको अंतिम जवाब देने का समय नहीं है.

बीजेपी की आलोचना और असली मुद्दों पर जोर

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय बयानबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बीजेपीकी आलोचना की.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "बीजेपीने जम्मू-कश्मीर के बुनियादी मुद्दों पर कभी बात नहीं की. असली चिंताओं को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) उठा रही है. हम राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कर रहे हैं और इसे वापस चाहते हैं. हर कोई इसकी माँग कर रहा है. दिहाड़ी मजदूरों के लंबे समय से लंबित मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समस्या एक दशक से भी ज़्यादा समय से बनी हुई है. दिहाड़ी मजदूर का मुद्दा नया नहीं है  यह पिछले 11 सालों से है. लेकिन समाधान खोजने के बजाय, बीजेपीहर बात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने में लगी हुई है.

राज्यसभा उम्मीदवार और जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा उम्मीदवार सिर्फ़ पार्टी हितों का ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे. उप-मुख्यमंत्री ने आगे कहा, राज्यसभा जाने वाले हमारे नेता जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे. हम हर नागरिक की आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बीजेपी के तीनों राज्यसभा सीटें जीतने के दावों का ज़िक्र करते हुए, उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक अति-आत्मविश्वास अक्सर निराशा की ओर ले जाता है. उन्होंने कहा, ये वही नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान दावा किया था कि वे सरकार बनाएंगे. समय ही तय करेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है.

राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद

उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए आश्वासनों को याद करते हुए, जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होने की भी उम्मीद जताई. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों ने - यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी - वादा किया है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि यह वादा जल्द ही पूरा होगा.

Published at : 13 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Embed widget