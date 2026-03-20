जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग, 14-15 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित 'कश्मीर ट्रैवल मार्ट 2026' का आयोजन करने जा रहा है. इस आयोजन में भारत के 20 से ज्यादा राज्यों से पर्यटन क्षेत्र के लगभग 250 स्टेकहोल्डर्स (हितधारक) एक साथ जुटेंगे. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और कश्मीर को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने आधिकारिक 'X' (ट्विटर) हैंडल पर इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा की. यह कार्यक्रम अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के लड़खड़ाते पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. उस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय गाइड सहित कुल 26 लोगों की जान चली गई थी.

14-15 से अप्रैल होगा 'कश्मीर ट्रैवल मार्ट-2026' का आयोजन

'जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग 14-15 अप्रैल को 'कश्मीर ट्रैवल मार्ट-2026' का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें देश भर के 20 से ज्यादा राज्यों से लगभग 250 स्टेकहोल्डर्स शामिल होंगे.' यह दो-दिवसीय ट्रैवल मार्ट टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटल मालिकों और उद्योग के अन्य पेशेवरों के बीच सहयोग, नेटवर्किंग और 'बिजनेस-टू-बिजनेस' (B2B) जुड़ाव के लिए एक गतिशील मंच के रूप में काम करेगा. इस पहल से पर्यटन से जुड़े संबंधों को मजबूत होने और पूरे क्षेत्र में नई साझेदारियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

प्रतिभागी कश्मीर की समृद्ध हस्तशिल्प परंपराओं का करेंगे अनुभव

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण 'क्राफ्ट सफारी' (शिल्प यात्रा) होगी. इसके जरिए प्रतिभागी कश्मीर की समृद्ध हस्तशिल्प परंपराओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे. इसके साथ ही, विशेष रूप से तैयार किए गए 'डेस्टिनेशन टूर्स' (पर्यटन स्थलों की यात्राएं) के माध्यम से क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित किया जाएगा. प्रतिनिधियों को कश्मीर की विश्व-प्रसिद्ध मेहमाननवाजी का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर भी मिलेगा.

कार्यक्रम से पर्यटन को पुनर्जीवित करने की व्यापक रणनीति

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को पुनर्जीवित करने और उसका विस्तार करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है. इसके तहत, क्षेत्र के विशाल प्राकृतिक परिदृश्यों, पारंपरिक हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विविधता का भरपूर उपयोग किया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भागीदारी के साथ, इस ट्रैवल मार्ट से कश्मीर के पर्यटन आकर्षणों की दृश्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है.

अधिकारियों ने कहा, 'यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यटन से जुड़े संबंधों को मजबूत करना और कश्मीर को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करना है.'