किश्तवाड़ SPO हत्याकांड पर BJP विधायक का बड़ा आरोप, बोले- 'आतंकियों को...'

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय मुसलमानों ने मस्जिद के लाउडस्पीकर के जरिए आतंकवादियों को दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPO) की गतिविधियों की जानकारी दी थी. इन दोनों अधिकारियों के गोलियों से छलनी शव गुरुवार को दच्छन इलाके से बरामद किए गए थे.

शनिवार, 14 नवंबर को रिकॉर्ड किए गए और काफी वायरल हो रहे एक वीडियो में, किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने आरोप लगाया कि दच्छन इलाके में मारे गए दोनों स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPO) की गतिविधियों की जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचाई गई थी. उन्होंने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि एक स्थानीय मस्जिद से पहले दी गई धमकियों के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवार से मिलीं विधायक

उन्होंने ये बातें दच्छन के कियार गांव में कहीं, जहां वे मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलने गई थीं. इस दौरान वहां विपक्ष के नेता (LOP) सुनील शर्मा, कई पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे. सुनील शर्मा ने भी इन दोनों SPO को उनके गांव से दूर, आतंकवाद प्रभावित इलाके में तैनात करने पर सवाल उठाए हैं और इसे SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का उल्लंघन बताया है.

एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, परिहार ने दावा किया कि स्थानीय मुखबिरों ने आतंकवादियों को दोनों SPO की गतिविधियों की जानकारी दी थी. उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि हत्याओं से पहले एक मस्जिद से धमकियां दी गई थीं, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने जिम्मेदार लोगों की तुरंत पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की.

विधायक ने उठाए सवाल

वीडियो क्लिप में, परिहार ने बिना उचित आदेश के SPO को उनके गांव से दूर तैनात करने पर सवाल उठाए. उन्होंने एक स्थानीय अधिकारी की कार्यक्षमता की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वह अपने जवानों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

शगुन परिहार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने की भी बात कही है. वे उनसे अनुरोध करेंगी कि गांव के 20 स्थानीय युवाओं को SPO के रूप में भर्ती किया जाए, ताकि सामुदायिक सुरक्षा और स्थानीय खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा सके.

खूफिया जानकारी लीक होने के आरोपों की पुलिस ने नहीं की पुष्टि

जम्मू-कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन ने मस्जिद से की गई घोषणाओं या खुफिया जानकारी लीक होने के बारे में परिहार के आरोपों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है. वे 11 नवंबर को कियार-दच्छन वन क्षेत्र में SPO रशपाल कुमार और बॉबी चंद के अपहरण और हत्या के मामले की जांच कर रहे हैं. इसके साथ ही, इलाके में आतंकवाद विरोधी तलाशी अभियान भी जारी है.

इस बीच, शहीद हुए SPOs के परिजन अब पुलिस की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने इन हत्याओं की CBI जांच की मांग की है. उनका कहना है कि किश्तवाड़ के SSP और पुलिस ऑपरेशन के दौरान भारी लापरवाही बरती गई; दोनों SPOs को दच्छन से मरवाह ले जाया गया, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का इलाका है.

परिजनों ने लगाया आरोप

परिजनों ने उनकी मौत के हालात पर गंभीर संदेह जताया है और आरोप लगाया है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश थी. उनका दावा है कि इन दोनों लोगों को जानबूझकर वहां भेजा गया और एक सुनियोजित हमले का शिकार बनाया गया.

शहीद हुए दोनों SPOs के परिजनों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए इसे पुलिस CID के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदारी तय की जा सके.

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