ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में ट्रेन से मिला सड़ा हुआ मांस, रेलवे पुलिस ने 44 बक्से किए जब्त; FIR दर्ज

जम्मू-कश्मीर में ट्रेन से मिला सड़ा हुआ मांस, रेलवे पुलिस ने 44 बक्से किए जब्त; FIR दर्ज

जम्मू-कश्मीर में रेलवे पुलिस ने ट्रेन से लाया जा रहा खराब मांस पकड़ा है. इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 14 Nov 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में अवैध और इंसानों के खाने के लायक न होने वाले मांस के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, बडगाम रेलवे पुलिस ने शनिवार को बडगाम रेलवे स्टेशन पर सड़े हुए मांस के 44 बक्से जब्त किए और इस मामले में FIR दर्ज की.

रेलवे पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर बेनजीर इकबाल ने बताया कि ट्रेन सुबह 10:30 बजे बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंची. दोपहर करीब 12:30 बजे जब इसकी सील तोड़ी जा रही थी, तब पुलिस को सूचना मिली कि इसमें सड़ा हुआ मांस लाया जा रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद एक्शन, 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम; पोस्टर जारी
किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद एक्शन, 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम; पोस्टर जारी
जम्मू और कश्मीर
लद्दाख: हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग, KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह
लद्दाख: हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग, KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह
जम्मू और कश्मीर
CM उमर ने HPTF सदस्यों के साथ की बैठक, जम्मू-कश्मीर में परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर जोर
CM उमर ने HPTF सदस्यों के साथ की बैठक, जम्मू-कश्मीर में परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर जोर
जम्मू और कश्मीर
अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर Vande Bharat के स्थायी ठहराव की मांग, CM उमर ने रेलमंत्री को लिखा पत्र
अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर Vande Bharat के स्थायी ठहराव की मांग, CM उमर ने रेलमंत्री को लिखा पत्र

यह भी पढ़ें: किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद एक्शन, 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम; पोस्टर जारी

उन्होंने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो कंपनी के मालिक ने सील पहले ही तोड़ दी थी. जांच करने पर पुलिस को 44 बक्से मिले, जो खुले हुए थे और उनके अंदर सड़ा हुआ मांस था, जो खाने के बिल्कुल भी लायक नहीं था.

डॉक्टरों ने मांस खराब होने की पुष्टि की 

पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) को बुलाया. बडगाम के तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और एक पशु चिकित्सक (veterinary doctor) ने मांस की जांच की. डॉक्टर ने पुष्टि की कि सड़ा हुआ मांस खाने के लायक नहीं है, क्योंकि उससे बहुत बदबू आ रही थी. इसके बाद, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए BNS की धारा 271 के तहत FIR दर्ज की और प्रोटोकॉल के अनुसार मांस को नष्ट कर दिया. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

श्रीनगर की फैक्ट्री में जा रहा था मांस 

मिली जानकारी के अनुसार, यह मांस श्रीनगर के नौगाम बाईपास इलाके में एक फैक्ट्री में पहुंचाया जाना था. मांस को संभालने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पुलिस इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है.

पुलिस ने बताया कि रेलवे पार्सल ट्रेनों के शुरू होने के बाद से, जांच-पड़ताल से बचने के लिए पार्सल ट्रेनों के जरिए मांस जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों को लाना एक आम बात हो गई है. रेलवे पुलिस इसे रोकने की कोशिश करेगी.

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं से भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तो वे पुलिस के साथ साझा करें. पुलिस का काम अपराध को कम करना है, न कि उसे बढ़ावा देना.

यह भी पढ़ें: लद्दाख: हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग, KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह

Published at : 14 Nov 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद एक्शन, 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम; पोस्टर जारी
किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद एक्शन, 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम; पोस्टर जारी
जम्मू और कश्मीर
लद्दाख: हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग, KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह
लद्दाख: हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग, KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह
जम्मू और कश्मीर
CM उमर ने HPTF सदस्यों के साथ की बैठक, जम्मू-कश्मीर में परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर जोर
CM उमर ने HPTF सदस्यों के साथ की बैठक, जम्मू-कश्मीर में परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर जोर
जम्मू और कश्मीर
अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर Vande Bharat के स्थायी ठहराव की मांग, CM उमर ने रेलमंत्री को लिखा पत्र
अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर Vande Bharat के स्थायी ठहराव की मांग, CM उमर ने रेलमंत्री को लिखा पत्र
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत
बॉलीवुड
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
हेल्थ
दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी
दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी
ट्रेंडिंग
Panda Viral Video: पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget