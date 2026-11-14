जम्मू-कश्मीर में ट्रेन से मिला सड़ा हुआ मांस, रेलवे पुलिस ने 44 बक्से किए जब्त; FIR दर्ज

जम्मू-कश्मीर में अवैध और इंसानों के खाने के लायक न होने वाले मांस के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, बडगाम रेलवे पुलिस ने शनिवार को बडगाम रेलवे स्टेशन पर सड़े हुए मांस के 44 बक्से जब्त किए और इस मामले में FIR दर्ज की.

रेलवे पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर बेनजीर इकबाल ने बताया कि ट्रेन सुबह 10:30 बजे बडगाम रेलवे स्टेशन पहुंची. दोपहर करीब 12:30 बजे जब इसकी सील तोड़ी जा रही थी, तब पुलिस को सूचना मिली कि इसमें सड़ा हुआ मांस लाया जा रहा है.

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उन्होंने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो कंपनी के मालिक ने सील पहले ही तोड़ दी थी. जांच करने पर पुलिस को 44 बक्से मिले, जो खुले हुए थे और उनके अंदर सड़ा हुआ मांस था, जो खाने के बिल्कुल भी लायक नहीं था.

डॉक्टरों ने मांस खराब होने की पुष्टि की

पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) को बुलाया. बडगाम के तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और एक पशु चिकित्सक (veterinary doctor) ने मांस की जांच की. डॉक्टर ने पुष्टि की कि सड़ा हुआ मांस खाने के लायक नहीं है, क्योंकि उससे बहुत बदबू आ रही थी. इसके बाद, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए BNS की धारा 271 के तहत FIR दर्ज की और प्रोटोकॉल के अनुसार मांस को नष्ट कर दिया. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

श्रीनगर की फैक्ट्री में जा रहा था मांस

मिली जानकारी के अनुसार, यह मांस श्रीनगर के नौगाम बाईपास इलाके में एक फैक्ट्री में पहुंचाया जाना था. मांस को संभालने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पुलिस इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है.

पुलिस ने बताया कि रेलवे पार्सल ट्रेनों के शुरू होने के बाद से, जांच-पड़ताल से बचने के लिए पार्सल ट्रेनों के जरिए मांस जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों को लाना एक आम बात हो गई है. रेलवे पुलिस इसे रोकने की कोशिश करेगी.

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं से भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तो वे पुलिस के साथ साझा करें. पुलिस का काम अपराध को कम करना है, न कि उसे बढ़ावा देना.

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