हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू: तारबंदी के पार वाली जमीन के लिए सीमा पर किसानों का प्रदर्शन, मालिकाना हक की मांग

जम्मू: तारबंदी के पार वाली जमीन के लिए सीमा पर किसानों का प्रदर्शन, मालिकाना हक की मांग

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सीमावर्ती किसानों ने तारबंदी के पार स्थित अपनी जमीनों के मालिकाना हक और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

By : अजय बाचलू | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) से सटे अरनिया सेक्टर में सोमवार (16 फरवरी) को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. 'बॉर्डर किसान संघर्ष समिति' के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सीमा पर हुई तारबंदी (Fencing) के पार स्थित अपनी जमीनों के मालिकाना हक और उचित मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

प्रदर्शन का नेतृत्व त्रेवा गांव की पूर्व सरपंच बलबीर कौर और विजय चौधरी ने किया. आक्रोशित किसानों ने त्रेवा चौक पर धरना देकर रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिससे इलाके में काफी देर तक आवाजाही ठप रही. किसानों ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन और संबंधित विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया.

'1947 और 65 में बसे थे, अब जमीन छिनने का डर' 

पूर्व सरपंच बलबीर कौर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीमा पर बसे ये किसान 1947 और 1965 में पाकिस्तान के अलग-अलग इलाकों से विस्थापित होकर यहां आए थे. सरकार ने ही उन्हें परिवार चलाने के लिए यह जमीनें दी थीं. वे दशकों से यहां खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अब इन जमीनों को कभी कस्टोडियन विभाग, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी सरकारी भूमि बताकर किसानों को गुमराह कर रहा है. किसानों का सवाल है कि अगर उनसे यह जमीन छीन ली गई, तो वे अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे?

अनिश्चितता में जी रहे अन्नदाता 

पूर्व सरपंच विजय चौधरी ने कहा कि सरकार की तरफ से स्पष्टता की कमी ने किसानों को अनिश्चितता में डाल दिया है. तारबंदी के उस पार की जमीन पर खेती करना वैसे ही मुश्किल है, ऊपर से मुआवजे और हक न मिलने से किसान हताश हैं. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

और पढ़ें
Published at : 16 Feb 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS FARMERS PROTEST
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू: तारबंदी के पार वाली जमीन के लिए सीमा पर किसानों का प्रदर्शन, मालिकाना हक की मांग
जम्मू: तारबंदी के पार वाली जमीन के लिए सीमा पर किसानों का प्रदर्शन, मालिकाना हक की मांग
जम्मू और कश्मीर
वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों को फ्री में बांटा प्रसाद, महाशिवरात्रि से हुई शुरुआत
वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों को फ्री में बांटा प्रसाद, महाशिवरात्रि से हुई शुरुआत
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: 209 करोड़ के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश, MBBS डॉक्टर समेत कई गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर: 209 करोड़ के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश, MBBS डॉक्टर समेत कई गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
महाशिवरात्रि पर कश्मीर में हेराथ की रौनक, शंकराचार्य मंदिर से लेकर खीर भवानी तक भक्तों की भीड़
महाशिवरात्रि पर कश्मीर में हेराथ की रौनक, शंकराचार्य मंदिर से लेकर खीर भवानी तक भक्तों की भीड़
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: करप्शन की 'धार', 65 लाख बेकार? | Mahoba Water Tank | CM Yogi | Akhiesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी?
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi | Seedha Sawal
Gold Silver Price Crash: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ा धमाका, अचानक गिरे रेट! देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
बिहार
Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
ट्रेंडिंग
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget