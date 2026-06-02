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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirSrinagar News: अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट, 1 जुलाई से हफ्ते में सिर्फ 5 दिन उड़ान, जानें डिटेल

Srinagar News: अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट, 1 जुलाई से हफ्ते में सिर्फ 5 दिन उड़ान, जानें डिटेल

Srinagar News In Hindi: श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 से 16 अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगा. वहीं, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन उड़ानें संचालित होंगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 05:10 PM (IST)
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अगर आप आने वाले महीनों में कश्मीर घाटी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ान संचालन (Flight Operations) को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. रनवे की मरम्मत और रखरखाव के चलते 1 अक्टूबर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 तक एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा. इसके साथ ही, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक फ्लाइट्स हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही संचालित की जाएंगी.

एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर दी गई जानकारी के अनुसार, यह अस्थायी बंदी रनवे के रखरखाव के एक सुनियोजित कार्यक्रम का हिस्सा है. विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करने और रनवे की लंबे समय तक चलने वाली क्षमता को बेहतर बनाने के लिए यह मेंटेनेंस किया जा रहा है. भारतीय वायु सेना द्वारा जारी 'नोटिस टू एयरमेन' (NOTAM) के तहत, सुरक्षित और बाधारहित संचालन के लिए 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

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1 जुलाई से लागू होगा नया शेड्यूल

अधिकारियों ने बताया कि पूरी तरह से एयरपोर्ट बंद होने से पहले एक चरणबद्ध रखरखाव कार्यक्रम लागू किया जाएगा. 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक, एयरपोर्ट पर हफ्ते में दो दिन उड़ानें सीमित (बंद) रहेंगी. यानी सप्ताह में केवल 5 दिन ही फ्लाइट ऑपरेशन होगा. वर्तमान में, एयरपोर्ट का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया है, जबकि पहले यह सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक था.

हवाई किराया हुआ दोगुना, टूरिज्म पर मंडराया खतरा

इन पाबंदियों और आगामी शटडाउन से जम्मू-कश्मीर के पर्यटन और व्यापार क्षेत्र पर गहरा असर पड़ने की आशंका है. अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा के चलते कश्मीर में पर्यटकों (खासकर पश्चिम बंगाल से) की भारी भीड़ रहती है. शटडाउन के चलते बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, जिससे टूरिज्म सेक्टर को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. समय सीमित होने और फ्लाइट शेड्यूल व्यस्त होने के कारण हवाई किराए में भारी उछाल आया है. नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच का न्यूनतम किराया अब 7-8 हजार रुपये तक पहुंच गया है, जो सामान्य दिनों की तुलना में लगभग दोगुना है.

वैकल्पिक व्यवस्था की उठ रही मांग

श्रीनगर एयरपोर्ट पर फिलहाल रोजाना लगभग 35 से 40 फ्लाइट्स आ रही हैं और एयरलाइंस DGCA के समर शेड्यूल के हिसाब से काम कर रही हैं. टूरिज्म और व्यापार से जुड़े लोगों ने इस शटडाउन को लेकर चिंता जताई है.

घाटी से देश का संपर्क न टूटे, इसके लिए अनौपचारिक तौर पर यह मांग उठ रही है कि शटडाउन के दौरान 'अवंतीपोरा एयर फोर्स स्टेशन' (Avantipora Air Force Station) का इस्तेमाल सीमित नागरिक उड़ानों के लिए किया जाए, बशर्ते सुरक्षा और ऑपरेशन से जुड़ी सभी मंजूरी मिल जाएं.

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Published at : 02 Jun 2026 05:10 PM (IST)
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