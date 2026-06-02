कश्मीर में तेज आंधी में पेड़ गिरने से शख्स की मौत, पत्नी घायल, भारी ओलावृष्टि से फसलें तबाह

जम्मू-कश्मीर में अचानक बदले मौसम ने घाटी में भारी तबाही मचाई है. मंगलवार दोपहर को तेज हवाओं, भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम के इस कहर का सबसे दुखद रूप दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में देखने को मिला, जहां तेज आंधी के कारण एक पुराना पेड़ उखड़कर गिर गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है. इसके अलावा भारी ओलावृष्टि से सेब के बागों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है.

मौसम विभाग (MET) के अनुसार, दोपहर के समय उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कश्मीर में अचानक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई. अनंतनाग जिले में जंगलात मंडी-लाल चौक सड़क पर एक पति-पत्नी पैदल जा रहे थे. इसी दौरान मौसम बिगड़ने से आई तेज आंधी के कारण सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे उन पर आ गिरा. दोनों को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उट्रोस निवासी मोहम्मद रफ़ीक खान ने डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद दम तोड़ दिया. उनकी पत्नी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

अमरनाथ यात्रा से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: IGP कश्मीर वीके बर्डी को CRPF में भेजा गया

30 मिनट की ओलावृष्टि ने मचाई भारी तबाही

मौसम के इस अचानक बदलाव ने पूरे कश्मीर में तबाही के निशान छोड़ दिए हैं. लगभग आधे घंटे तक हुई लगातार ओलावृष्टि से कृषि और बागवानी क्षेत्र को करारा झटका लगा है. दक्षिण कश्मीर: अनंतनाग के पहलगाम, पुलवामा के त्राल और ख्रेव (पंपोर) इलाकों में भारी ओले गिरे, जिससे सेब के पेड़ों पर लगे फलों और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. उत्तरी और मध्य कश्मीर: बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल (कंगन, हरिगनीवान) जिलों में भी ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है. किसानों और बागवानों ने इस प्राकृतिक आपदा पर गहरी चिंता जताई है, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत चंद मिनटों की ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई.

गुलमर्ग में बिछी ओलों की चादर, तापमान गिरा

उत्तरी कश्मीर के प्रसिद्ध स्की-रिसॉर्ट गुलमर्ग में भारी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे. इससे पर्यटन स्थल के तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई और कई इलाकों में ओलों की सफेद चादर बिछ गई. हालांकि यह नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है.

प्रशासन की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन और कम विज़िबिलिटी (दृश्यता) के कारण सफर जोखिम भरा हो सकता है.

जम्मू-कश्मीर में नई सियासत की आहट, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती आएंगे साथ! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?