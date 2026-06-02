कश्मीर में तेज आंधी में पेड़ गिरने से शख्स की मौत, पत्नी घायल, भारी ओलावृष्टि से फसलें तबाह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirKashmir Weather: तेज आंधी में पेड़ गिरने से शख्स की मौत, पत्नी घायल, भारी ओलावृष्टि से फसलें तबाह

Kashmir Weather: तेज आंधी में पेड़ गिरने से शख्स की मौत, पत्नी घायल, भारी ओलावृष्टि से फसलें तबाह

Kashmir News In Hindi: कश्मीर घाटी में अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचाई है. तेज आंधी के कारण अनंतनाग में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि भारी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में अचानक बदले मौसम ने घाटी में भारी तबाही मचाई है. मंगलवार दोपहर को तेज हवाओं, भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम के इस कहर का सबसे दुखद रूप दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में देखने को मिला, जहां तेज आंधी के कारण एक पुराना पेड़ उखड़कर गिर गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है. इसके अलावा भारी ओलावृष्टि से सेब के बागों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है.

मौसम विभाग (MET) के अनुसार, दोपहर के समय उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कश्मीर में अचानक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई. अनंतनाग जिले में जंगलात मंडी-लाल चौक सड़क पर एक पति-पत्नी पैदल जा रहे थे. इसी दौरान मौसम बिगड़ने से आई तेज आंधी के कारण सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे उन पर आ गिरा. दोनों को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उट्रोस निवासी मोहम्मद रफ़ीक खान ने डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद दम तोड़ दिया. उनकी पत्नी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

अमरनाथ यात्रा से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: IGP कश्मीर वीके बर्डी को CRPF में भेजा गया

30 मिनट की ओलावृष्टि ने मचाई भारी तबाही

मौसम के इस अचानक बदलाव ने पूरे कश्मीर में तबाही के निशान छोड़ दिए हैं. लगभग आधे घंटे तक हुई लगातार ओलावृष्टि से कृषि और बागवानी क्षेत्र को करारा झटका लगा है. दक्षिण कश्मीर: अनंतनाग के पहलगाम, पुलवामा के त्राल और ख्रेव (पंपोर) इलाकों में भारी ओले गिरे, जिससे सेब के पेड़ों पर लगे फलों और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. उत्तरी और मध्य कश्मीर: बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल (कंगन, हरिगनीवान) जिलों में भी ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है. किसानों और बागवानों ने इस प्राकृतिक आपदा पर गहरी चिंता जताई है, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत चंद मिनटों की ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई.

गुलमर्ग में बिछी ओलों की चादर, तापमान गिरा

उत्तरी कश्मीर के प्रसिद्ध स्की-रिसॉर्ट गुलमर्ग में भारी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे. इससे पर्यटन स्थल के तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई और कई इलाकों में ओलों की सफेद चादर बिछ गई. हालांकि यह नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है.

प्रशासन की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि सड़कों पर फिसलन और कम विज़िबिलिटी (दृश्यता) के कारण सफर जोखिम भरा हो सकता है.

जम्मू-कश्मीर में नई सियासत की आहट, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती आएंगे साथ! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?

Published at : 02 Jun 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Kashmir Weather JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Kashmir Weather: तेज आंधी में पेड़ गिरने से शख्स की मौत, पत्नी घायल, भारी ओलावृष्टि से फसलें तबाह
कश्मीर में तेज आंधी में पेड़ गिरने से शख्स की मौत, पत्नी घायल, भारी ओलावृष्टि से फसलें तबाह
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत का कहर! दो बार फटे बादल, आया सैलाब
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत का कहर! दो बार फटे बादल, आया सैलाब
जम्मू और कश्मीर
Srinagar News: अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट, 1 जुलाई से हफ्ते में सिर्फ 5 दिन उड़ान, जानें डिटेल
अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट, 1 जुलाई से हफ्ते में सिर्फ 5 दिन उड़ान, जानें डिटेल
जम्मू और कश्मीर
Rajouri News: राजौरी-पुंछ में आतंकियों पर सेना का प्रहार, LOC पर उठाया ये कदम, जानें डिटेल
राजौरी-पुंछ में आतंकियों पर सेना का प्रहार, LOC पर उठाया ये कदम, जानें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi की सास का घटिया ड्रामा! रोके से किया दूर, अब Dhruv सिखाएगा सबक!
बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक
होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस का एक्शन तेज, खोड़ा के 3 मदरसे सील, बिजली काटी
सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद पुलिस का एक्शन तेज, इलाके के 3 मदरसे सील, बिजली काटी
क्रिकेट
अब इस देश में खेलते दिखेंगे 3D विजय शंकर, IPL के बीच लिया था संन्यास; जानें किस टीम में हुई एंट्री
अब इस देश में खेलते दिखेंगे 3D विजय शंकर, IPL के बीच लिया था संन्यास; जानें किस टीम में हुई एंट्री
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
विश्व
600-700 पुरुषों ने तो कभी जानवरों ने किया रेप...ब्रिटेन में बाल यौन शोषण के काले सच! पीड़िताओं की गवाहियों से कांप उठेगी रूह
600-700 पुरुषों ने तो कभी जानवरों ने किया रेप...ब्रिटेन में बाल यौन शोषण के काले सच से कांप उठेगी रूह!
इंडिया
शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद
शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद
इंडिया
Explained: दिन में बिजली सस्ती और रात में 14 रुपए यूनिट तक महंगी क्यों? समझिए 'डक कर्व' और सोलर एनर्जी का दिलचस्प खेल
दिन में बिजली सस्ती और रात में 14 रुपए यूनिट तक महंगी क्यों? समझिए सोलर एनर्जी का दिलचस्प खेल
जनरल नॉलेज
Chenab-Beas Link Project: चिनाब और ब्यास नदी को जोड़ने में कितना आएगा खर्च, इससे कितना बढ़ जाएगा भारत का पानी?
चिनाब और ब्यास नदी को जोड़ने में कितना आएगा खर्च, इससे कितना बढ़ जाएगा भारत का पानी?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget