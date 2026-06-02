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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत का कहर! दो बार फटे बादल, आया सैलाब

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत का कहर! दो बार फटे बादल, आया सैलाब

Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ के गहान सार्थल और माछीपाल में बादल फटने की खबर है. हालांकि अभी तक किसी नुकसान की बात सामने आई है. स्थिति पर प्रशासन की नजर है.

By : अजय बाचलू | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Jun 2026 08:47 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गहान सार्थल और माछीपाल इलाकों में बादल फटने की दो घटनाएं सामने आई हैं. हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है लेकिन अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.

सड़कों को हुआ नुकसान

किश्तवाड़ के डीसी पंकज कुमार ने बताया कि बादल फटने के कारण तीन से चार सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन सड़कों को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है. अब तक, इस घटना के परिणामस्वरूप जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. मरम्मत का काम पहले ही शुरू हो चुका है और जनता से अपील की जा रही है कि वे झील क्षेत्र में जाने से बचें.

 

जान-माल का नुकसान नहीं- जितेंद्र सिंह

वहीं घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की दो घटनाएं सामने आईं. पहली घटना सरथल के गहान इलाके में हुई, जबकि दूसरी घटना माचीपाल से रिपोर्ट की गई. मौके से मिली शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, दोनों ही जगहों पर किसी के हताहत होने, घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है. किश्तवाड़ के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC), पवन कोटवाल (JKAS) ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक जान-माल के किसी भी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.

उन्होंने कहा कि जिला रेड क्रॉस, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों को मौके पर भेज दिया गया है. ये टीमें स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं. सड़कों के अवरुद्ध होने की खबरें मिली हैं, जिसके बाद प्रभावित सड़कों को जल्द से जल्द साफ करके यातायात के लिए फिर से खोलने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को काम पर लगा दिया गया है.

ये भी पढ़ें: Srinagar News: अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट, 1 जुलाई से हफ्ते में सिर्फ 5 दिन उड़ान, जानें डिटेल

Published at : 02 Jun 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Kishtwar News JAMMU KASHMIR NEWS Kishtwar Cloudburst
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