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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPM मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

PM मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

Farooq Abdullah News: फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने और पीओजेके की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी प्रतिक्रिाय दी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jun 2026 08:24 PM (IST)
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पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू 17 सालों के लिए प्रधानमंत्री थे. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अभी सिर्फ 12 साल ही हुए हैं. पीएम मोदी को अभी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है. 

इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (PoJK) में चल रही हिंसा और राजनीतिक अनिश्चितता पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा कि अस्थिरता के बीच वहां लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. डॉ अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति से स्थिति को तुरंत संबोधित करने और PoJK में नागरिकों की जान की रक्षा करने की अपील की.

पूर्व सीएम ने कहा, "वहां बहुत ज़ुल्म हो रहा है. वहां कई लोग शहीद हो गए हैं. मैं तो यूएन से अपील करूंगा कि उन्हें वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां लोगों को कौन कौन सी मुश्किलें रह रही हैं ताकि हम लोगों को और पूरी दुनिया को पता चले. इसलिए मैं यूएनओ से गुजारिश कर रहा हूं कि वहां जाएं और तहक़ीक़ात करें."

फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे में J&K की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को जोड़ा और कहा कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति अस्थिर बनी हुई है और क्षेत्र के सम्मान को बहाल करने का आह्वान किया और राज्य के रूप में सम्मान मिले. उन्होंने आगे कहा, “पावर बंटी हुई है और हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं. आम हालात में, गवर्नेंस चुनी हुई सरकार के हाथ में होनी चाहिए थी, न कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में."

राज्य का दर्जा वापस दिलाने की लड़ाई पर पार्टी के अगले कदम का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट सेशन के पहले दिन नई दिल्ली में होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल हो सकती है. लेकिन हमारी पार्टी किसी को "प्लेट में परोसकर न्योता" नहीं भेजेगी. उन्होंने कहा, “हमें किसी को भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए प्लेट में परोसकर न्योता क्यों भेजना चाहिए. जो कोई भी शामिल होना चाहता है, वह अपनी मर्ज़ी से आ सकता है. हम दिल्ली में आने वाले मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे.” 

फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, "हम पहले से ही J&K के लिए राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और हम यह लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता.”

 

Published at : 11 Jun 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah JAMMU KASHMIR NEWS
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