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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में इन नेताओं पर एक्शन की तैयारी में कांग्रेस! पूर्व राज्यसभा सांसद समेत तीन को सौंपी जिम्मेदारी

जम्मू-कश्मीर में इन नेताओं पर एक्शन की तैयारी में कांग्रेस! पूर्व राज्यसभा सांसद समेत तीन को सौंपी जिम्मेदारी

जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस कई नेताओं पर सख्त एक्शन ले सकती है. इस बाबत कांग्रेस ने तीन नेताओं की कमेटी बनाई है. यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद एक्शन हो सकता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 12 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जम्मू और कश्मीर इकाई में कुछ नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है.  इस आशय के संकेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बनाई गई एक कमेटी से मिले हैं. इस कमेटी में पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं. 

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा हस्तक्षारित एक पत्र में लिखा गया- कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू-कश्मीर में अनुशासनहीनता और पार्टी-विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंज़ूरी दे दी है.

इस कमेटी में शक्तिसिंह गोहिल अगुवा होंगे. वहीं  संयोजक के तौर पर अमर सिंह और रफीक खान होंगे.

Published at : 12 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir News CONGRESS
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