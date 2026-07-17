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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir20 जुलाई को दिल्ली में NC का प्रदर्शन, कांग्रेस शामिल होगी या नहीं? साफ किया रुख

20 जुलाई को दिल्ली में NC का प्रदर्शन, कांग्रेस शामिल होगी या नहीं? साफ किया रुख

Jammu Kashmir News: 20 जुलाई को दिल्ली में NC का प्रदर्शन, कांग्रेस शामिल होगी या नहीं? साफ किया रुख

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 17 Jul 2026 05:50 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी. उन्होंने शुक्रवार (17 जुलाई) को कहा कि प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित किये जाने वाले विरोध प्रदर्शन में उनकी पार्टी भी शामिल होगी. कर्रा ने दावा किया कि यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया था.

NC ने खरगे और राहुल गांधी को आमंत्रित किया- कर्रा

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीपी) अध्यक्ष कर्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पार्टी नेतृत्व को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है.

यह आंदोलन राजनीतिक संबद्धता से ऊपर- कर्रा

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के 1.4 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, भावनाओं और संवेदनाओं का प्रतीक है. जो भी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन या राजनीतिक दल इस आंदोलन से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है.’’ कर्रा कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक संबद्धता से ऊपर है.

उन्होंने कहा कि जेकेपीसीसी 20 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले धरने में हिस्सा लेगी, जबकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की भागीदारी का स्तर पार्टी आला कमान तय करेगा. उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने का आंदोलन मूल रूप से कांग्रेस ने शुरू किया था और उन्होंने इस मुहिम में अन्य दलों के शामिल होने का स्वागत किया.

लखनपुर से लोलाब तक मार्च निकालने की योजना- कर्रा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है, तो राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस ने लखनपुर से लोलाब तक मार्च निकालने की योजना बनाई है.

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इस बारे में राहुल गांधी से व्यक्तिगत रूप से बात की है. हमें उम्मीद है कि भारत सरकार अपने अधूरे वादे पूरे करेगी. अगर ऐसा नहीं होता है, तो कांग्रेस उचित तारीख पर लखनपुर से लोलाब तक मार्च करेगी. हम इसके लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर रहे हैं.’’

कर्रा ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश के संवैधानिक और राजनीतिक दर्जे को लेकर किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है.

'जम्मू-कश्मीर को लेकर बीजेपी के इरादे साफ नहीं'

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर को लेकर बीजेपी के इरादे साफ नहीं हैं. उसने हर बड़े मुद्दे को नजर अंदाज किया है और उच्चतम न्यायालय के आदेश की भी अनदेखी की है. लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे. सरकार को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने के लिए हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे. ’’

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Published at : 17 Jul 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Tariq Hameed Karra JAMMU KASHMIR NEWS
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