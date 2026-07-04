जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रियों से अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्तर पर खर्च करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया है.

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह पहल कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम है. उन्होंने जोर दिया कि यात्रियों को बसों से उतरकर स्थानीय बाजारों में घूमने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वे वास्तव में स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें.

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“बसों में कैद रखने से कैसे खर्च करेंगे?”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यात्रियों को बसों से उतरकर स्थानीय बाजारों और दूसरी जगहों पर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए. वरना वे अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे?” उन्होंने सुरक्षा इंतजामों की आलोचना करते हुए कहा कि यात्रियों को कैदियों की तरह बसों में बंद रखने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं मिल पाता.

“वोकल फॉर लोकल” को समर्थन

उमर अब्दुल्ला ने “वोकल फॉर लोकल” मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि इससे स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों, टट्टू संचालकों और छोटे व्यवसायों को बड़ा फायदा होगा. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से अपील की कि वे यात्रियों को स्थानीय इलाकों में सुरक्षित घूमने-फिरने की आजादी दें.

सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा असाधारण सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यात्रियों को सामान्य रूप से घूमने की अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने प्रशासन से अमरनाथ यात्रा को पहले की तरह सामान्य बनाने की अपील की.

PM मोदी की पांच प्रतिज्ञाएं

यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अमरनाथ यात्रियों से पांच संकल्पों का पालन करने को कहा था. तीसरी प्रतिज्ञा में श्रद्धालुओं से अपनी यात्रा के कुल खर्च का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने को कहा गया था.

राजनीतिक-सामाजिक महत्व

उमर अब्दुल्ला का यह बयान यात्रा सीजन के दौरान कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और पर्यटन के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया है.

यात्रियों को दी गई सलाह

मुख्यमंत्री ने यात्रियों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पाद खरीदकर कश्मीर की आजीविका को सहयोग दें. उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देगा.

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