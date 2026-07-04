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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा: रजिस्टर्ड यात्री भी हो रहे परेशान, जिन्हें 4 जुलाई को करनी थी यात्रा उन्हें दी गई 8 अगस्त

अमरनाथ यात्रा: रजिस्टर्ड यात्री भी हो रहे परेशान, जिन्हें 4 जुलाई को करनी थी यात्रा उन्हें दी गई 8 अगस्त

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा करने आए यात्रियों को पंजीकृत न होने की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पंजीकृत यात्रियों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 04 Jul 2026 03:31 PM (IST)
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  • पंजीकृत अमरनाथ यात्रियों की 4 जुलाई की यात्रा तिथि बदली.
  • उन्हें अब 4 जुलाई के बदले 8 अगस्त की तिथि मिली.
  • परिवारों को पहलगाम में अतिरिक्त एक माह रुकना पड़ा.

अमरनाथ यात्रा करने आए यात्रियों को पंजीकृत न होने की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पंजीकृत यात्रियों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है. 4 जुलाई की यात्रा करने की तारीख लेकर पहुंचे थे, लेकिन अब यात्रा करने की तारीख 8 अगस्त को दी गई है. इससे अब परिवार के सामने परेशानी है कि वो अब एक महीने 4 दिन कहां रुके क्या करे. 

इन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, इसके बावजूद इन परिवारों को यात्रा तुरंत करने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा जा रहै, जिससे एक नई परेशानी ने घेर लिया है. जब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं. 

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कई परिवारों अमरनाथ यात्रा के लिए एक महीने दो महीने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके तहत उन्हें 4 जुलाई को यात्रा करने की तारीख मिली थी. इसके बाद जब ये परिवार यात्रा के लिए पहलगाम पहुंचा और यात्रा का RFID कार्ड लेने के लिए काउंटर पर पहुंचा तो उन्हें कहा गया कि आप की यात्रा डेट 4 जुलाई नहीं, बल्कि 8 अगस्त है. इसका मतलब है कि ये परिवार एक महीने 4 दिन बाद यात्रा कर सकता है.

जब इन परिवारों ने इसका विरोध किया तो इन यात्रियों के ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि फिर से रजिस्ट्रेशन कराइए तभी यात्रा कर पाएंगे. इसका मतलब ये है कि इन परिवारों को अगर जल्दी यात्रा करनी है तो लाइनों में लगें, टोकन लें और फिर तत्काल रजिस्ट्रेशन के तहत यात्रा करें जो इन परिवार वालो के लिए संभव नहीं था. 

पीड़ित परिवारों के सामने क्या परेशानी?

अब जरा सोचिए ये इन परिवारों ने सभी नियम मानते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया. रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रा के लिए जो डेट मिली उस डेट पर यात्रा करने पहुंचे भी, लेकिन अब इनके यात्रा की डेट चेंज हो गई और अब 8 अगस्त को यात्रा करने के लिए कहा गया है. ऐसे में करीब 35 दिन ये परिवार पहलगाम में कहा रुके, इतना पैसा कहा से लाए, ये बड़ी समस्या है. इसका शिकार कोई एक परिवार नहीं, बल्कि कई परिवार है, जिन्हें 4 जुलाई की जगह 8 अगस्त को यात्रा डेट दी गई है. 

पीड़ित परिवारों ने कहा यात्रा के लिए सभी नियम फॉलो किया, एक-दो महीने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया ताकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की समस्या से बच सकें, लेकिन अब जब यात्रा करने का दिन आया तो कहा जा रहा है की 8 अगस्त को यात्रा डेट है. बताएं इतने दिन कैसे रुकेंगे? क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा. इसके विरोध में परिवार ने जमकर नारे बाजी और विरोध प्रदर्शन किया. 

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 04 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Pahalgam JAMMU KASHMIR Amarnath Yatra 2026
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