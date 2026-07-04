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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: समग्र शिक्षा नीति की किताब पर विवाद, BJP का CM अब्दुल्ला पर निशाना, कहा- 'ये एकेडमिक जिहाद...'

जम्मू-कश्मीर: समग्र शिक्षा नीति की किताब पर विवाद, BJP का CM अब्दुल्ला पर निशाना, कहा- 'ये एकेडमिक जिहाद...'

Jammu Kashmir Politics: जम्मू-कश्मीर में समग्र शिक्षा नीति की किताब पर विवाद हो गया है. BJP ने इसे 'अकादमिक जिहाद' बताया है. सुनील शर्मा ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 04 Jul 2026 05:37 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में समग्र शिक्षा नीति के तहत प्रकाशित किताब 'पर्सनलैटीज़ एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' के कुछ अध्यायों को लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इस किताब को 'अकादमिक जिहाद' करार देते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार पर निशाना साधा है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने किताब के कुछ चैप्टरों में अलगाववादियों और आतंकवादियों का महिमामंडन किए जाने का आरोप लगाया.

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‘मकबूल भट्ट को शहीद बताया गया’

सुनील शर्मा ने कहा, "किताब में मकबूल भट्ट को शहीद बताया गया है, भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने वाला देश कहा गया है और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का गुणगान किया गया है." उन्होंने इसे युवाओं के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश बताया.

‘शिक्षा मंत्री को सैक आउट करें’

शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए. उन्होंने कहा कि इस किताब को तुरंत बैन किया जाए और सभी दोषियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए.

‘पाक प्रायोजित आतंकवाद का डिस्कोर्स’

उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि भारत विरोधी सामग्री भरी गई है. शर्मा ने इसे पाक प्रायोजित आतंकवाद के तीन दशक पुराने डिस्कोर्स का हिस्सा बताया.

‘मुख्यधारा की पार्टियां लैंड जिहाद को संरक्षण दे रही हैं’

भाजपा नेता ने कहा कि यह एकेडमिक जिहाद का हिस्सा है. मुख्यधारा की कुछ राजनीतिक पार्टियां यहां डेमोग्राफिक चेंज और लैंड जिहाद को संरक्षण दे रही हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि इस एकेडमिक जिहाद के खिलाफ सभी संस्थाओं को खड़ा होना पड़ेगा.

सरकार पर सवाल

सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा नीति के तहत इस किताब को सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में भेज रहा है, जो एक अपराध है. यह विवाद जम्मू-कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ाने वाला साबित हो रहा है.

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Published at : 04 Jul 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Book Controversy JAMMU KASHMIR NEWS Bjp Sunil Sharma Academic Jihad Samagra Shiksha Abhiyan Ann
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