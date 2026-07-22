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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर जारी, रियासी में पुल ढहा, महोरे-चसाना सड़क पूरी तरह बंद

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर जारी, रियासी में पुल ढहा, महोरे-चसाना सड़क पूरी तरह बंद

Jammu Kashmir Rain: अचानक पुल गिरने से आने-जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि महोरे-चसाना रोड पूरी तरह बंद है और दोनों इलाकों को जोड़ने वाला यह इकलौता पुल था.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 22 Jul 2026 10:22 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर में बुधवार (22 जुलाई) को पांचवें दिन भी बारिश का कहर जारी रहा. भारी बारिश के चलते जम्मू की रियासी जिले में एक पुल ढह गया. जम्मू के रियासी जिले के माहौर सब डिवीजन में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर थे. इसी बीच माहौर सब डिवीजन की एक नदी पर बना बडोरा पुल गिर गया, जिससे ट्रैफिक रुक गया और महोरे-चसाना रोड का संपर्क टूट गया.

चश्मदीदों के मुताबिक, पुल गिरने के समय उस पर एक डंपर फंसा हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. अचानक पुल गिरने से आने-जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि महोरे-चसाना रोड पूरी तरह बंद है और दोनों इलाकों को जोड़ने वाला यह इकलौता पुल था.

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन के बाद ट्रैफिक डायवर्ट

लोगों ने की कार्रवाई की मांग

अधिकारियों ने चसाना जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि जब तक पुल ठीक नहीं हो जाता, वे राजौरी होते हुए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें. इस बीच, स्थानीय लोग और कुछ नेताओं का दावा है कि यह पुल पिछले साल ही बन कर तैयार हुआ था. लोगों ने मांग की है कि इस पुल को बनाने में शामिल अधिकारियों खिलाफ जांच हो और उनपर मामला दर्ज किया जाए, जिन्हें इस पुल के निर्माण की देखरेख के लिए तैनात किया गया था.

जम्मू- श्रीनगर हाईवे का अधिकारियों ने किया दौरा

वहीं जम्मू में शनिवार से जारी बाढ़ और बारिश के चलते भूस्खलन से प्रभावित हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. अधिकारियों ने उधमपुर में भूस्खलन से प्रभावित हाईवे के हिस्सों का निरीक्षण किया और बहाली के कामों की समीक्षा की.

लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अनिल कुमार सिंह ने उधमपुर से चेनानी तक नेशनल हाईवे-44, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है, के भूस्खलन से प्रभावित हिस्सों का विस्तृत निरीक्षण किया, ताकि नुकसान और बहाली के कामों की प्रगति का जायजा लिया जा सके.

डिप्टी कमिश्नर ने ली भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी

उनके साथ उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा और सिविल प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के अधिकारी भी मौजूद थे. दौरे के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारी को NH-44 के उधमपुर-चेनानी हिस्से में हाल ही में हुए भूस्खलन से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने उन्हें सामान्य ट्रैफिक आवाजाही बहाल करने के लिए चल रहे बहाली, मलबा हटाने और सड़क मरम्मत के कामों के बारे में बताया.

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लिया जायजा

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने खुद स्थिति का जायजा लिया और NHAI अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बहाली के कामों में तेज़ी लाएं ताकि हाईवे को जल्द से जल्द साफ किया जा सके और यात्रियों व आम जनता को होने वाली परेशानी कम हो. उन्होंने टोल्डी ब्रिज साइट का भी निरीक्षण किया और पुल परियोजना की स्थिति की समीक्षा की.

ये भी पढ़ें: '...तो घोषणापत्र में क्यों किया शामिल', आर्टिकल 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती

Published at : 22 Jul 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Rain Jammu Kashmir Weather JAMMU KASHMIR NEWS
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