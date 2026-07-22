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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirराहुल गांधी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का दफ्तर घेरने पहुंचे BJP कार्यकर्ता, जमकर काटा बवाल

राहुल गांधी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का दफ्तर घेरने पहुंचे BJP कार्यकर्ता, जमकर काटा बवाल

Jammu Kashmir News: जम्मू में आज राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दफ्तर घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर बीजेपी का जमकर विरोध करने लगे. 

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 22 Jul 2026 02:50 PM (IST)
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कांग्रेस द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद अब यह संसद की लड़ाई सड़कों पर पहुंच गई है. जम्मू में आज राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दफ्तर घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर बीजेपी का जमकर विरोध करने लगे. 

NEET परीक्षा पर संसद में उठे बवाल के बाद अब यह लड़ाई संसद से निकलकर देश के अलग-अलग राज्यों में पहुंच गई है. NEET परीक्षा पर संसद में हुए हंगामा के बाद मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया इसके बाद नेता प्रतिपक्ष को हिरासत में लिया गया.

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पुलिस से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका

प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस प्रदर्शन से बिफरी बीजेपी ने बुधवार को जम्मू में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक लिया और दफ्तर के पास नहीं जाने दिया. 

वहीं, तेज बारिश के बीच लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के बाहर डटे रहे और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे. बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़ कांग्रेस के दफ्तर की तरफ जाने लगे तो कई बार उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गद्दार करार देते हुए आरोप लगाए कि वह छात्रों के मामले पर राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर यह राजनीति हो रही है.

कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप

वहीं, अपने नेता के बचाव में प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें राम मंदिर के चढ़ावा चुराने और NEET परीक्षा में मारे गए छात्रों का जिम्मेदार तक कह दिया. कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता करीब 1 घंटे तक आमने-सामने रहे और इस बीच लगातार दोनों तरफ से नारेबाजी चलती रही.

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Published at : 22 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Protest BJP JAMMU KASHMIR NEWS CONGRESS DELHI
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