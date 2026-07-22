INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'...तो घोषणापत्र में क्यों किया शामिल', आर्टिकल 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती

'...तो घोषणापत्र में क्यों किया शामिल', आर्टिकल 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती

Jamma Kashmir Politics: महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर एनसी मानती है कि आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जा सकता, तो पार्टी को यह बताना चाहिए कि इसे चुनावी घोषणापत्र में क्यों शामिल किया गया था.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 22 Jul 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासत गर्म है. इस बीच बुधवार (22 जुलाई) को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों की तारीफ की. साथ ही उन्होंने सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जा सकता, तो घोषणापत्र में इसका वादा क्यों किया गया.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा ने सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मजबूत चुनावी जनादेश होने के बावजूद वह पीडीपी को निशाना क्यों बनाती रही है.

'पीडीपी को क्यों बना रहे निशाना'

उन्होंने आगे कहा, "उनके पास 50 विधायक और मुख्यमंत्री का पद है. मुझे नहीं पता कि उनका ध्यान पीडीपी पर क्यों बना हुआ है. वे बस यह दिखाना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करने तक ही सीमित है."

पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक संयुक्त राजनीतिक रणनीति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया था, लेकिन दावा किया कि ऐसी कोई पहल नहीं की गई.

आर्टिकल 370 पर सरकार को घेरा

महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अब मानती है कि इस प्रावधान को बहाल नहीं किया जा सकता, तो उसे यह बताना चाहिए कि इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में क्यों शामिल किया गया था. उन्होंने पूछा, "अगर वे कहते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस नहीं लाया जा सकता, तो इसे उनके घोषणापत्र में क्यों शामिल किया गया था?"

'राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग काफी नहीं'

पीडीपी के रुख को दोहराते हुए महबूबा ने कहा कि सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग काफी नहीं है. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A समेत संवैधानिक अधिकारों की बहाली भी जम्मू-कश्मीर पर व्यापक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा होनी चाहिए.

'युवाओं ने लोकतंत्र की असली भावना को दिखाया'

इससे पहले उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ने मुश्किल हालात के बावजूद डर पर काबू पाकर और अपनी आवाज़ उठाकर लोकतंत्र की असली भावना का प्रदर्शन किया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि वह मौजूदा आंदोलन के दौरान हिम्मत दिखाने के लिए 'जेन जी' (Gen Z) पीढ़ी को सलाम करती हैं. 

'मैं GenZ को सलाम करती हूं'

पूर्व सीएम मुफ्ती ने कहा, "मैं जेनजी को सलाम करती हूं. इस चिलचिलाती गर्मी में, इन युवाओं ने दिखाया है कि असली लोकतंत्र कैसा होता है. जो काम हम नहीं कर सके, जिस डर पर हम काबू नहीं पा सके, इन युवाओं ने हमें दिखाया है कि हमें डरना नहीं चाहिए."

Published at : 22 Jul 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Mehbooba Mufti Omar Abdullah JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'...तो घोषणापत्र में क्यों किया शामिल', आर्टिकल 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती
'...तो घोषणापत्र में क्यों किया शामिल', आर्टिकल 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार पर बरसीं महबूबा मुफ्ती
जम्मू और कश्मीर
राहुल गांधी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का दफ्तर घेरने पहुंचे BJP कार्यकर्ता, जमकर काटा बवाल
राहुल गांधी के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का दफ्तर घेरने पहुंचे BJP कार्यकर्ता, जमकर काटा बवाल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन के बाद ट्रैफिक डायवर्ट
जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन के बाद ट्रैफिक डायवर्ट
जम्मू और कश्मीर
तवी और चेनाब के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने पुल पर वाहनों के खड़े होने पर लगाई रोक
तवी और चेनाब के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने पुल पर वाहनों के खड़े होने पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा- लोकतंत्र में दमन…
छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा- लोकतंत्र में दमन…
इंडिया
PM मोदी की माफी से लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक...पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें
PM मोदी की माफी से स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक...पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें
बिहार
छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'
छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'
क्रिकेट
'हार के डर...', जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें
'हार के डर...', जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें
साउथ सिनेमा
हॉस्पिटल में एडमिट हुए नंदमुरी बालकृष्ण, 'NBK 111' की शूटिंग में हुआ हादसा, घुटने में लगी चोट
हॉस्पिटल में एडमिट हुए नंदमुरी बालकृष्ण, 'NBK 111' की शूटिंग में हुआ हादसा, घुटने में लगी चोट
इंडिया
Explained: 380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! इन दोनों से ज्यादा CJP को जन समर्थन क्यों?
380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! दोनों से ज्यादा CJP को समर्थन क्यों?
विश्व
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
इंडिया
AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब
AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget