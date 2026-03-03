हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यईरान-इजरायल युद्ध: महाराष्ट्र भेज रहा स्पेशल प्लेन, पंजाब ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार ने साधा विदेश मंत्रालय से संपर्क

ईरान-इजरायल युद्ध: महाराष्ट्र भेज रहा स्पेशल प्लेन, पंजाब ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार ने साधा विदेश मंत्रालय से संपर्क

Iran Isarel War: अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईरान और इजरायल युद्ध में तीन भारतीयों की मौत हुई है. वहीं कई राज्यों ने निवासियों की वापसी के लिए मुहिम शुरू कर दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद पश्चिम एशिया में तेजी से बदली परिस्थितियों को लेकर देश के विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी है. हवाई क्षेत्र बंद होने से उड़ानों में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के निवासी दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कतर और अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं. 

झारखंड: केंद्र से त्वरित हस्तक्षेप की मांग

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदलती स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध किया कि जो भी भारतीय स्वयं को असुरक्षित या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.

उन्होंने खाड़ी देशों में रहने वाले झारखंड सहित देश के अन्य हिस्सों के प्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की और भरोसा दिलाया कि भारत उनके साथ खड़ा है. विशेष रूप से झारखंड के नागरिकों से उन्होंने कहा कि किसी भी परेशानी की स्थिति में झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की हेल्पलाइन पर संपर्क करें. राज्य सरकार ने विदेश में फंसे लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.

उत्तर प्रदेश: मैनपुरी के तीन भाई इजराइल में सुरक्षित

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुर्रा थाना क्षेत्र के गड़िया कुसमा खेड़ा गांव के तीन भाई-आकाश जाटव (32), ओमकार (23) और सोनू (37)-पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच इजराइल में अपनी नौकरी जारी रखे हुए हैं और सुरक्षित हैं.

आकाश जाटव ने फोन पर बताया कि वे तीनों वर्ष 2024 में मजदूरी के लिए इजराइल गए थे. सोनू एक निर्माण कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि आकाश और ओमकार एल्यूमीनियम फ्रेम निर्माण कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने कहा कि वे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है. उनके पिता सोबरन सिंह ने भी पुष्टि की कि उनके बेटे सुरक्षित हैं.

 महाराष्ट्र: 260 लोग फंसे, विशेष उड़ानों से 164 की वापसी

अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद हवाई क्षेत्र बंद होने से महाराष्ट्र के लगभग 260 लोग पश्चिम एशिया में फंसे हुए हैं. राज्य भर से आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं.

 मराठवाड़ा क्षेत्र की स्थिति

मराठवाड़ा के कुल 61 लोग दुबई, बहरीन, कतर और अबू धाबी में फंसे हैं. ये लोग छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड़, हिंगोली, बीड और लातूर जिलों से हैं.

- नांदेड़: 24
- लातूर: 12
- बीड: 10
- परभणी: 6
- जालना: 6
- छत्रपति संभाजीनगर: 2
- हिंगोली: 1

ठाणे और पालघर जिलों के प्रशासन ने अपील की है कि जिनके परिजन खाड़ी देशों में फंसे हैं, वे जिला आपदा प्रबंधन केंद्रों को सूचना दें, ताकि दूतावासों से जानकारी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हो सके.

जालना से कांग्रेस सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे थे. उनके भाई जगन्नाथ काले ने बताया कि वे हमले से एक दिन पहले गए थे और तीन मार्च को अबू धाबी के रास्ते लौटने वाले थे, लेकिन उड़ान रद्द होने से दुबई में रुक गए. वे सुरक्षित हैं.

पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ स्थित इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के 84 छात्र और चार प्राध्यापक वैश्विक अध्ययन कार्यक्रम के तहत दुबई पहुंचे थे और वहीं फंस गए. पुणे के गणेश पेठ से 10 अन्य पर्यटक भी प्रभावित हुए.

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहल

दुबई और यूएई में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की मदद के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तत्काल कदम उठाए. उन्होंने संकट में फंसे नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और विशेष विमानों की व्यवस्था कराई.

स्टार एयर की दो विशेष उड़ानें फुजैराह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो रही हैं:

- वीटी-जीएसओ – शाम 3:30 बजे प्रस्थान
- वीटी-जीएसएच – शाम 4:30 बजे प्रस्थान

इन दोनों विमानों से कुल 164 यात्री शाम 5:30 से 7:00 बजे के बीच मुंबई हवाई अड्डे पहुंचेंगे.

इन यात्रियों में 84 छात्र शामिल हैं, साथ ही ठाणे, मुरबाड, अहिल्यानगर और अन्य क्षेत्रों के नागरिक भी हैं.

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने दो दिन पहले ही इन नागरिकों से बातचीत कर भरोसा दिलाया था कि महाराष्ट्र सरकार और वे स्वयं उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. संबंधित एजेंसियों से लगातार संपर्क कर 164 यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और केंद्र सरकार के साथ समन्वय में हैं. मंत्री गिरीश महाजन को समन्वय प्रयासों की जिम्मेदारी दी गई है. दुबई स्थित इंडियन पीपुल्स फोरम के सहयोग से आपातकालीन व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है.

हिमाचल प्रदेश के मंत्री बोले- हम सचिव के संपर्क में

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पश्चिम एशिया में फंसे किसी भी हिमाचलवासी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. राज्य के गृह सचिव विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह सचिव के संपर्क में हैं. उड़ानें फिर से शुरू होने पर लौटने के इच्छुक सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा. कुछ परिवारों ने राज्य सरकार से संपर्क किया है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि स्थिति सामान्य होते ही कार्रवाई होगी

पंजाब: चौबीस घंटे हेल्पलाइन सक्रिय

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रभावित देशों में फंसे पंजाबियों की सहायता के लिए चौबीस घंटे सक्रिय हेल्पलाइन की घोषणा की है.

सहायता के लिए नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

- 0172 2260042
- 0172 2260043
- व्हाट्सएप: +91 94787 79112

राज्य सरकार ने कहा है कि वह सुरक्षित और त्वरित वापसी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है.

 बिहार के सांसद ने विदेश मंत्री से की बात

जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय कुमार झा ने विदेश मंत्री से पश्चिम एशिया में रह रहे बिहारी प्रवासियों की सुरक्षा के संबंध में बातचीत की है. उन्होंने त्वरित और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया. विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार क्षेत्र के विभिन्न देशों की सरकारों के संपर्क में है और भारतीय दूतावास चौबीस घंटे नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं. परिस्थितियां सामान्य होते ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

मध्य प्रदेश के 12 निवासी फंसे

भोपाल के ओम कुमार 12 लोगों के साथ दुबई में फंसे हुए हैं.मैं 12 लोगों के साथ आया हूं. हम लोग बर दुबई में रुके हुए हैं. सरकार की ओर से वायरलेस मैसेज आ रहे हैं. मानसिक तनाव बहुत है. जहां देखो वहीं धमाके हो रहे हैं. 

 केंद्र सरकार ने की समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा की. सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक और व्यवहार्य कदम उठाएं.

और पढ़ें
Published at : 03 Mar 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Jharkhand News Up News Maharashtra News Iran News BIHAR NEWS Isarel News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
ईरान-इजरायल युद्ध: महाराष्ट्र भेज रहा स्पेशल प्लेन, पंजाब ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार ने साधा विदेश मंत्रालय से संपर्क
ईरान-इजरायल युद्ध: महाराष्ट्र भेज रहा स्पेशल प्लेन, पंजाब ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, बिहार ने साधा विदेश मंत्रालय से संपर्क
राज्य
'भारत का रिश्ता ईरान के साथ...', इजरायल के साथ जंग के बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान
'भारत का रिश्ता ईरान के साथ...', इजरायल के साथ जंग के बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान
राज्य
Chandra Grahan 2026: यूपी, बिहार में क्या है चंद्रग्रहण देखने का समय? अब 3 साल बाद मिलेगा ऐसा मौका
आज लगेगा 2029 तक आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण, यूपी बिहार में क्या है इसे देखने का समय?
राज्य
Holi Delhi Metro Time: होली पर मेट्रो से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, जानें कितने बजे से मिलेगी पहली मेट्रो
दिल्ली: होली पर मेट्रो से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, जानें कितने बजे से मिलेगी पहली मेट्रो
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran Strike: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना डेंजर जोन! 1.5 करोड़ बैरल तेल यहीं से होता है सप्लाई, भारत-चीन का बड़ा नुकसान क्यों?
बिहार
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
बिहार में होली के बाद JDU में बड़े बदलाव की आहट! नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए बन गया प्लान?
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
क्रिकेट
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
T20I में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलो को दिया तोहफा
इंडिया
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
'ये तो AI से फैसला तैयार किया है...', किस जज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, खूब सुनाया, अटॉर्नी जनरल और SG तुषार मेहता को भी भेज दिया नोटिस
लाइफस्टाइल
Happy Holi 2026 Wishes in Bhojpuri: इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स
इस बार अपनों को भोजपुरी में भेजें दिल छूने वाले होली मैसेज और कोट्स, आ जाएगा मजा
नौकरी
UP Jobs 2026: यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
यूपी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और आवेदन की तारीख
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget