दीपक प्रकाश को MLC उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'ये सवाल तो…'

बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव (MLC Election) में उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के बेटे दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है. उनका मंत्री पद खतरे में हैं. सम्राट सरकार में दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं. इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया आई है. सोमवार (08 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया.

आरएलएम प्रमुख ने कहा, "जिन लोगों ने नामांकन किया है सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामना है. सब लोगों की जीत की गारंटी भी है… सब लोग निर्विरोध चुने जाएंगे…"

इस सवाल पर कि आप लोगों को भी एक सीट मिलने वाली थी. इस पर उन्होंने कहा, "चलिए वो मामला तो ओवर हो गया न… जिनको मिला सबको मेरी शुभकामना है…" आगे किसी दूसरे विकल्प के सवाल पर जवाब दिया, "एनडीए के नेताओं ने मिलकर बनाया (दीपक प्रकाश को मंत्री) था… जब तक के लिए बनाया है मंत्री बने रहेंगे."

नाराजगी की बातों से साफ किया इनकार

कुशवाहा से कहा गया कि एक एमएलसी सीट देने की बात कही गई थी. इस उपेंद्र कुशवाहा ने फिर कहा, "ये सवाल तो आप पूछिएगा उनसे न…" पूछा गया कि क्या आगे कोई बातचीत हुई है? इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बातचीत तो हमेशा होती रहती है. दूसरी ओर उन्होंने साफ कहा कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे. एमएलसी सीट नहीं मिलने पर कहा कि इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है.

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उधर दीपक प्रकाश के मामले पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने कहा, "इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे… NDA एकजुट है… नामांकन में उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए तो क्या हुआ… उनके प्रतिनिधि के रूप में हम तो आए हैं."

नामांकन के लिए आज थी अंतिम तारीख

बता दें कि बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए आज (सोमवार) नामांकन की आखिरी तारीख थी. बिहार में एमएलसी की 9 सीटों पर चुनाव होना है और एक सीट पर उपचुनाव होना है. एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है.

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