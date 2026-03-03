'भारत का रिश्ता ईरान के साथ...', इजरायल के साथ जंग के बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान

मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि भारत और ईरान का रिश्ता बहुत पुराना और परंपरागत रहा है, और भारत उस रिश्ते को निभा भी रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान भी हर कठिन समय में भारत के साथ खड़ा होता है. ऐसे में बातचीत ही समाधान का रास्ता हो सकता है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के रवैये से नहीं लगता कि बातचीत के लिए कोई रास्ता खुला रखा गया है.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका का जो रुख नजर आ रहा है, उससे बातचीत की संभावना कमजोर होती दिख रही है. उनके मुताबिक हालात ऐसे बन गए हैं कि सारे रास्ते लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं. इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है.

मरता क्या न करता- तारिक अनवर

ईरान की ओर से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जिस पर तारिक अनवर ने कहा कि यह स्थिति मरता क्या न करता जैसी हो गई है. उनके अनुसार जब किसी देश पर हमला होता है तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो जाती है. इससे संघर्ष और तेज हो रहा है.

बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर साझा हमला किया था जिसके 24 घंटे के भीतर ही ईरानी सुप्रीम कमांडर को मार दिया गया. इसके बाद से वेस्ट एशिया में युद्ध बढ़ता ही जा रहा है. हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है. वहीं इजरायल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इस कारण लड़ाई और भीषण रूप लेती दिख रही है. एएनआई के अनुसार, इस पर भी कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी प्रतिक्रिया दी है.

अमेरिका हमले की तैयारी में था- तारिक अनवर

तारिक अनवर ने कहा, "शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अमेरिका बातचीत के जरिए गाजा का मसला हल करना चाहता है. लेकिन एक तरफ बातचीत के अफवाहों के बीच दूसरी ओर अमेरिका हमले की तैयारी में था."