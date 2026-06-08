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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSehore News: सीहोर के करोली माता मंदिर में चोरों का धावा, दानपेटी तोड़कर नकदी साफ, CCTV में कैद

Sehore News: सीहोर के करोली माता मंदिर में चोरों का धावा, दानपेटी तोड़कर नकदी साफ, CCTV में कैद

Sehore News In Hindi: सीहोर के प्रसिद्ध करोली माता मंदिर में चोरों ने दानपेटी तोड़कर नकदी लूट ली. वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है. श्रद्धालुओं में आक्रोश है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. 

By : धर्मेंद्र यादव, सीहोर | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 08 Jun 2026 04:07 PM (IST)
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सीहोर स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र करोली माता मंदिर में चोरों ने रात में घुसकर बड़े स्तर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने मंदिर की दानपेटी तोड़कर नकदी लूट ली और अन्य कीमती सामान भी चुरा लिया. इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

सीसीटीवी में कैद हुई चोर की करतूत

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक चोर मंदिर परिसर में घुसता दिख रहा है. वह मंदिर के गर्भगृह के पास रखी दानपेटी को कटर या अन्य औजार से तोड़ने की कोशिश करता है. जब पूरी दानपेटी नहीं खुली तो उसने पूरी दानपेटी और अन्य सामान उठाकर फरार हो गया.

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ईंट भट्ठे के पास मिली खाली दानपेटी

सुबह मंदिर पहुंचे पुजारियों और श्रद्धालुओं ने ताला टूटा देखा तो उनके होश उड़ गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित ईंट भट्ठों के पास खाली और कटी हुई दानपेटी बरामद की गई. चोरों ने दानपेटी में जमा नकदी निकाल ली और बॉक्स फेंक दिया.

श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश

इस घटना से स्थानीय श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब मंदिरों में भी चोरी होने लगी है. यह केवल चोरी नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला है. 

पुलिस ने शुरू की जांच

कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोर की शिनाख्त शुरू कर दी गई है. मंडी टीआई सुनील मेहर ने कहा, “दानपेटी चोरी की सूचना मिली है. हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.”पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी लगाते हुए संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.

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Published at : 08 Jun 2026 04:05 PM (IST)
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