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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirWeather Update: 10 जून तक भीषण गर्मी, जम्मू में अलर्ट, 11-12 जून को हल्की बारिश और आंधी की संभावना

Weather Update: 10 जून तक भीषण गर्मी, जम्मू में अलर्ट, 11-12 जून को हल्की बारिश और आंधी की संभावना

Jammu Weather Update: IMD ने 10 जून तक उत्तर भारत में शुष्क और गर्म मौसम का अनुमान जताया है. जम्मू में 42-43 डिग्री तक तापमान रहेगा, दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी.

By : IANS एजेंसी | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 08 Jun 2026 04:10 PM (IST)
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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने की चेतावनी दी है. आईएमडी के निदेशक मुख्तार अहमद ने कहा कि 10 जून तक मौसम शुष्क और गर्म रहेगा. इसके बाद 11 जून से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. जम्मू में अगले तीन दिन तक तापमान सामान्य से काफी अधिक रहेगा. इस दौरान लोगों को मुश्किलें होंगी.

जम्मू-कश्मीर में लू का अलर्ट

मुख्तार अहमद ने बताया कि 9 और 10 जून को जम्मू संभाग में लू चलने की आशंका है. तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि 11 जून से हल्की बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आएगी. श्रीनगर में भी एक-दो डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है.

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दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में चेतावनी

IMD ने दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्से में 8 से 11 जून तक लू चलने की चेतावनी जारी की है. 11-12 जून को इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

देश में कैसी है मानसून की स्थिति

दक्षिण-पश्चिम मानसून दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर भारत में अभी इसकी सक्रियता नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि 10 जून तक दोपहर में बाहर निकलने से बचें, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास खयाल रखने की हिदायत है. 11 जून को आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।IMD के अनुसार, उत्तर भारत में गर्मी का यह दौर सामान्य से अधिक तीव्र है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

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Published at : 08 Jun 2026 04:09 PM (IST)
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