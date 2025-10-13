हिमाचल: आज पूर्व CM वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, 6 महीने का समय और 24 लाख की लागत से तैयार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा. जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सोमवार आज सुबह 11 बजे 9 फीट प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. प्रतिमा के अनावरण के साथ ही कांग्रेस की जनसभा भी रखी गई है.

सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा शिमला पहुंचीं

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा भी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए शिमला पहुंच गई हैं. प्रियंका वाड्रा रविवार सड़क मार्ग से शिमला पहुंची. जबकि सोनिया गांधी हवाई मार्ग से शिमला पहुंची. प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के साथ शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर पर रुकी है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोनिया गांधी का शिमला पहुंचने पर स्वागत किया. कार्यक्रम में सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल होंगे. वीरभद्र सिंह के राजनीतिक जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है. मूर्तिकार राम सुतार ने 9 फीट ऊंची मूर्ति का प्रारूप तैयार किया है.

कई राज्यों के नेता होंगे शामिल

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अस्वस्थ हैं, इस कारण वह कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल, सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, प्रीतम सिंह, रणदीप सुरजेवाला, चेतन चौहान, विदित चौधरी सहित कई अन्य राज्यों के नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल बीते शुक्रवार को शिमला आ चुकी हैं.