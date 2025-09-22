विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का...'

आज 22 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डॉ. अमरीन कौर से शादी कर जीवन का नया अध्याय शुरू किया. इस शादी की पहली तस्वीर सामने आई है. शादी समारोह निजी तरीके से संपन्न हुआ. 24 सितंबर को शिमला के होटल में भव्य रिसेप्शन आयोजित होगा, जिसमें कई नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे.

अपनी शादी पर क्या बोले विक्रमादित्य सिंह?

विक्रमादित्य सिंह ने शादी के बाद कहा, "आज मेरे जीवन का बहुत ही खुशहाल दिन है और यह एक नई शुरुआत है. हिमाचल प्रदेश के सभी 75 लाख लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और उनके शुभकामनाएं हमारे साथ हैं. मैं उनका धन्यवाद करता हूं."

उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल में वर्तमान में हालात कठिन हैं, लेकिन वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पूरी सहायता मिले. उन्होंने हमेशा हिमाचल के मुद्दों को सर्वोपरि रखा है और केंद्र से भी हिमाचल को पूरा सहयोग मिलने का प्रयास किया है.

Chandigarh: Himachal Pradesh Minister Vikramaditya Singh says, "Today is a very happy day and a new beginning in my life. All 75 lakh people of our Himachal Pradesh are members of our extended family, and their good wishes and blessings are with us on this auspicious day..."

अमरीन कौर कौन हैं?

डॉ. अमरीन कौर पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. उनके पिता सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और माता सरदारनी ओपिंद्र कौर चंडीगढ़ के सेक्टर-2 में निवास करती हैं. बताया जा रहा है कि अमरीन और विक्रमादित्य लंबे समय से अच्छे मित्र रहे हैं और अब विवाह के बंधन में बंधकर अपने जीवन को साझा करने वाले हैं.

Chandigarh: Himachal Pradesh Minister Vikramaditya Singh ties the knot with Dr. Amreen Kaur

पहली शादी और विवाद

विक्रमादित्य सिंह ने पहले 8 मार्च 2019 को मेवाड़ की आमेट के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुदर्शन सिंह चुंडावत से जयपुर में शादी की थी. हालांकि 2022 में दोनों अलग हो गए. सुदर्शन ने विक्रमादित्य पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद उनका वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया. अब विक्रमादित्य सिंह और डॉ. अमरीन कौर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं.