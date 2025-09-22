हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री, विक्रमादित्य सिंह, एक बार फिर से शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं. उनकी शादी की रस्में (22 सितंबर) से चंडीगढ़ में शुरू हो गई हैं. विक्रमादित्य सिंह की शादी पंजाब की अमरीन कौर से हो रही है. विवाह समारोह चंडीगढ़ स्थित अमरीन के निवास, हाउस नंबर-38, सेक्टर-2 में हो रहा है.

शाम को विक्रमादित्य सिंह दुल्हन लेकर चंडीगढ़ से शिमला लौटेंगे और हॉली लॉज में वधु प्रवेश होगा, जिसके लिए हॉली लॉज को दुल्हन की तरह सजाया गया है. अमरीन कौर, चंडीगढ़ के सेक्टर-2 निवासी, सरदार जोतिंद्र सिंह सेखो और सरदारनी ओपिंद्र कौर की बेटी हैं. वह पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.

विक्रमादित्य सिंह की यह दूसरी शादी है

राजनीति में आने से पहले, विक्रमादित्य सिंह का चंडीगढ़ आना-जाना लगा रहता था. इस दौरान, उनकी चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही अमरीन कौर से दोस्ती हुई. यह दोस्ती आठ–नौ साल पुरानी बताई जा रही है. हिमाचल के छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे, विक्रमादित्य सिंह, की यह दूसरी शादी है.

इससे पहले, उनकी मैरिज सुदर्शना से 8 मार्च 2019 को हुई थी. सुदर्शना चूंडावत, राजसमंद की आमेट रियासत से संबंध रखती हैं. मनमुटाव के चलते, दोनों का करीब दो महीने पहले तलाक हो गया है. इस तलाक के बाद, विक्रमादित्य सिंह ने दोबारा शादी करने का फैसला किया है.

शाही में कई दिग्गज नेता और विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे

गौरतलब है कि विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह की दूसरी पत्नी, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं. इस शादी समारोह का मुख्य कार्यक्रम 24 सितंबर को शिमला के निजी होटल में रखा गया है, जहां रिसेप्शन आयोजित की जाएगी. इस शाही समारोह में देश–प्रदेश के कई दिग्गज नेता और विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे.

विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं. विक्रमादित्य सिंह साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. उन्हें कांग्रेस ने मंडी सीट पर कंगना रनौत के खिलाफ टिकट दिया था. हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा. सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक हैं.