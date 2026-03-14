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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशUna News: डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री बोले- 'विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर करनी चाहिए कड़ी मेहनत'

Una News: डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री बोले- 'विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर करनी चाहिए कड़ी मेहनत'

Una News in Hindi: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में वार्षिक समारोह के दौरान मेधावी छात्रों को सम्मानित किया. साथ ही शिक्षा के साथ सांस्कृतिक मूल्यों तथा क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Mar 2026 07:51 PM (IST)
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बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना भी अत्यंत आवश्यक है. ताकि विद्यार्थी अपनी संस्कृति, परंपराओं और विरासत से परिचित हो सकें. यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रो. सिम्मी अग्निहोत्री राजकीय डिग्री कॉलेज हरोली के पांचवे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही. इस दौरान उन्होंने कॉलेज के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर फोकस करके निरंतर कड़ी मेहनत करें. विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, समय का सही उपयोग और लगातार प्रयास करके ही जीवन में निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि विद्यार्थियों को समय-समय पर मंदिरों तथा अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाए ताकि उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने का अवसर मिल सके.

प्रदेश सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध- मुकेश अग्निहोत्री

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर आने वाली पीढ़ी के लिए हरोली विधानसभा क्षेत्र को एक विकसित, शिक्षित और समृद्ध क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी विकास की गति को और तेज किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हरोली हल्के के विद्यार्थियों ने हरोली में स्थापित शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करके नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने बताया कि बढ़ेडा से नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने वाली कई बेटियां देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही हैं. वहीं, कानून की पढ़ाई करने वाले युवा आज न्यायाधीश और अधिवक्ता बनकर हरोली का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में हुए है व्यापक सकारात्मक परिवर्तन- उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि हरोली में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, जो क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करते हैं और पूरे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण हैं. इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है. इन योजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

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सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगाए जा रहे सीसीटीवी

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी स्थापित किए जा रहे हैं. इसके तहत पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की घटना होने की स्थिति में संबंधित अपराधियों की शीघ्र पहचान कर कानूनी करवाई अमल में लाई जा सके. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे स्थापित होने से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत मिलेगी.

उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप 51 हजार रुपये देने की घोषणा की. इसके साथ ही, हरोली कॉलेज में लाइब्रेरी के लिए 12 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की. ताकि विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन संसाधन उपलब्ध हो सकें और उनकी शैक्षणिक प्रगति को और अधिक बल मिल सके.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 14 Mar 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Una News Deputy CM Mukesh Agnihotri HIMACHAL NEWS HIMACHAL PRADESH
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